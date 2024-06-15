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苹果的新人工智能排除了超过 90% 的当前 iPhone 用户

2024-06-15 10:22 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日消息：等待了近两年后，Apple 终于踏上了生成式人工智能（AI）的潮流。在全球开发者大会（WWDC）上，Apple CEO Tim Cook 宣布了这一重大消息。在主题演讲的开幕式上，Cook 表示：「我很高兴我们将推出意义深远的新智能功能，希望这能激发开发者的灵感，使用户感到愉悦，并使我们的平台变得更智能、更有用。」

苹果、 iOS 18、Apple Intelligence

然而，Apple 在主题演讲和官网上提供的细节显示，这一技术飞跃将仅限于当前拥有最强大机型之一——15 Pro 和 15 Pro Max 的 iPhone 用户，并且在 2024 年，这些功能仅适用于能说和书写美国英语的用户。

如果不购买新手机，新的 Apple 智能系统和对 Siri 的深度改进将于秋季随 iOS 18 操作系统测试版一起推出，这将使 90% 以上的现有 iPhone 用户被排除在外。根据估计，全球大约有 15 亿活跃 iPhone 用户，而 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 的用户可能接近 1 亿。这意味着 Apple 智能系统的覆盖率不到 7%。此外，目前美国以外的用户也将暂时被排除在这一范围之外。

在 24 款兼容新 iOS 18 的机型中，只有 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 能够运行 Apple 智能系统。该系统包含了其他科技巨头已提供的功能，如总结文档、笔记、音频和电话、建议消息回复、审查文本和修正风格和语气，以及通过简单指令创建新的表情符号和图像等新功能。其他 iPhone 用户也将无法使用改进后的 Siri 数字助手，后者将更好地理解用户请求，保持与用户的对话，并向 ChatGPT 寻求解答。

除了手机，Apple 智能系统和新的 Siri 也将适用于配备 Apple 处理器（M1 或更高版本）的平板电脑和电脑。在 iPad 方面，这将使 15 款兼容 iPadOS 18 的机型中的五款受益；以及 18 款兼容 macOS 15 Sequoia 的电脑中的 13 款。Apple 自 2020 年开始销售配备 Apple 处理器的 Mac 电脑，2021 年推出 iPad Pro，2022 年推出 iPad Air。所有不具备这些处理器的 iPad mini 和 iPad 机型将无法获得新的智能功能。

尽管 Vision Pro 混合现实眼镜是 Apple 最现代和最先进的设备之一，并配备了 M2 处理器，但 Apple 的生成式 AI 跃进也不会影响到它。

有前途的功能，但短期内无法实现

Apple Watch 和 HomePod 的用户也期待着 Siri 的改进，因为在这些设备上，语音数字助手的表现比在 iPhone 上更差。然而，新的 Siri 暂时不会来到智能手表、智能音箱或 Apple TV 设备上。

Apple 没有提供关于不同平台的现有型号是否能在未来通过处理器或访问相同的私有云计算网络来使用某些功能的信息。这个网络——在 6 月 10 日推出——将用于处理最复杂的生成式 AI 请求。目前也没有关于这些功能何时会在其他语言（如中文）中提供的细节。这家科技巨头仅表示，Apple 智能系统将作为 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 的一部分在今年秋季以美国英语的 beta 版本提供。某些功能、软件平台和其他语言将在明年逐步推出。

新的 Siri 无法在智能手表或智能音箱上使用这一事实令科技分析师感到失望。在主题演讲之前，前 Macworld 编辑 Jason Snell 在 SixColors 上发帖说：「当我跑步或遛狗时，我通常只使用 AirPods 和 Apple Watch。理论上，我可以用 Siri，但我通常避免与其对话，因为它不可靠。」

彭博社的 Mark Gurman 在几天前收到主题演讲的详细内容后预测，Apple 的 AI 将具有在所有 Apple 设备上使用的优势。现在他警告说，该公司的 AI 推进将需要多年时间才能见效并完成，他认为新功能「今年可能对 iPhone 销量的提升作用不大。」

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