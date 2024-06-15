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Google 支持的 Tempus AI 在纳斯达克亮相，首日交易上涨 9%

2024-06-15 09:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月15日消息：Tempus AI 是一家利用人工智能（AI）解读医疗测试的诊断公司，旨在帮助医生为患者提供更准确的治疗方案。周五，该公司在纳斯达克首次亮相，股票代码为「TEM」，开盘后股价一度上涨了 15%。

谷歌，google

Tempus AI 周四以每股 37 美元的价格发行了 1110 万股，处于初始目标区间 35 至 37 美元的高端。公司通过此次 IPO 筹集了 4.1 亿美元，总估值超过 60 亿美元。尽管股价早盘上涨，但最终收盘时涨幅为 9%，市值约为 66.5 亿美元。

Tempus 相信 AI 可以在医生的指导下帮助选择和决策治疗方案。公司在 2023 年的总收入为 5.318 亿美元，但净亏损为 2.141 亿美元。

Tempus AI 的 CEO Eric Lefkofsky 在周五早上的 CNBC 节目「Squawk Box」上表示：「我们的发展势头非常好。随着收入的迅速增长，我们并没有将所有毛利重新投入到业务中。我们每个季度都在提升杠杆作用。」他补充道，公司预计将在明年实现现金流和 EBITDA 的正增长。

Tempus AI 正在将人工智能和数据分析等技术概念应用于医疗领域，以建立一个更好、更智能的医疗体系。Covid-19 大流行初期缺乏诊断测试的情况表明，即使是成熟的医疗体系也可能对未来的挑战准备不足。

这家总部位于芝加哥的公司在 IPO 文件中表示：「我们致力于通过将人工智能（包括生成式 AI）应用于医疗领域，释放精准医疗的真正潜力。智能诊断利用 AI 使实验室测试更加准确、个性化。我们通过将实验室结果与患者的临床数据相结合，使测试结果更加智能和个性化。

这家两次入选 CNBC Disruptor 50 榜单的公司在疫情期间迅速推出了家庭测试套件，但 Tempus 所解决的问题并不仅限于 Covid。Lefkofsky 在妻子被诊断为乳腺癌后，对医疗体系的不足感到沮丧，进而萌生了创建 Tempus 的想法。肿瘤学是公司的主要关注点，其基因组测试旨在从分子水平理解肿瘤，并为个体提供定制化治疗方案。

摩根士丹利、摩根大通和 Allen & Company 是 Tempus AI 此次 IPO 的主要承销商。

根据 PitchBook 的数据，投资者包括 Google、Baillie Gifford、Franklin Templeton、NEA 和 T. Rowe Price。

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