微软出于安全考虑推迟推出 AI 功能「Recall」，将先在小范围内预览

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 15 日消息：微软公司表示，他们将不会在下周发布的新电脑中推出「Recall」功能。这一功能利用人工智能技术跟踪计算机使用情况，但出于隐私风险的考虑，微软决定先在小范围内进行预览。

Recall 功能可以记录从网络浏览到语音聊天的所有历史，并将其存储在电脑上。用户在需要回忆几个月前做过的事情时，可以搜索这些历史记录。

微软在博客中提到，Recall 功能将首先在 Windows Insider Program（WIP）中进行预览，而不是在 6 月 18 日向所有「副驾驶 + PC」用户广泛推出。

这家总部位于华盛顿州雷德蒙德的公司表示，做出这一决定是「基于我们致力于为所有客户提供值得信赖、安全和强大的体验，并在向所有副驾驶 + PC 用户提供此功能之前，先寻求更多反馈。」

副驾驶 + PC 是今年 5 月推出的具备人工智能功能的个人电脑系列。

WIP 是一个公共软件测试项目，允许数百万「Windows 的忠实粉丝」预览即将推出的操作系统功能。

微软表示，计划在收到 WIP 社区的反馈后，将 Recall 预览版推广到所有副驾驶 + PC。

在 Recall 功能宣布后不久，就引发了隐私问题的讨论。一些社交媒体用户担心这一功能可能会导致监视，而亿万富翁及技术专家 Elon Musk 则将其比作一集「黑镜」，并将其与探讨先进技术负面影响的 Netflix 系列剧集情节进行比较。

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