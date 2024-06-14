欧洲杯球迷大世界上线，中国球迷可获限量版欧洲杯数字藏品

6月13日，欧足联官宣2024年“欧洲杯球迷大世界”上线，中国球迷可上支付宝搜索鲸探，在欧洲杯元宇宙平行空间体验足球游戏、参与赛事竞猜。此外，欧洲杯首次面向中国球迷发布132款官方数字藏品，包含数字盲盒、SSR卡牌等一系列潮流玩法，球迷可使用大世界积分获得部分免费数字藏品，寄托足球情怀。

欧洲杯官宣“欧洲杯球迷大世界”上线

据了解，欧足联将“球迷大世界”打造成了一个可互动的3D仿真球场，球迷可以通过每日签到、颠球射门、答题互动、比赛预测等玩法赢取积分，兑换碎片并合成欧洲杯各地球场主题的数字藏品，还有会获得空投PFP（头像类藏品）福利。此外，欧足联授权鲸探独家出品了官方收藏卡牌，包含C、R、SR、SSR等多个等级和HR彩蛋卡，结合了德劳内杯、吉祥物阿尔巴特等经典形象。

鲸探总经理冯米表示，欧洲杯成立64年来，留下了太多印象深刻的故事。我们很荣幸能够利用区块链技术帮助欧足联永久封印欧洲杯光辉瞬间，通过发布数字藏品珍藏球迷的热爱，传承足球精神。也希望“球迷大世界”给中国球迷带来近距离的欧洲杯体验。

欧洲杯冠军奖杯-德劳内杯数字藏品

近年来，游戏、剧本杀、短视频等娱乐方式的多样化发展，体育赛事在年轻人中的影响力呈下滑趋势。艾瑞咨询在第16届欧洲杯期间的用户研究发现，66%的中国球迷已为人父母，18-24岁的球迷仅占9.9%。欧足联在品牌年轻化的方向上，做出了不少努力。包括举办欧洲青年联赛，加大社交媒体推广力度、举办“电子欧洲杯”等举措。此次，欧洲杯面向中国球迷推出的“元宇宙”互动空间，又是一次俘获年轻人的科技创新。其合作方鲸探是蚂蚁集团旗下的数字藏品综合应用平台，拥有区块链、数字人、AR、AIGC等前沿科技能力。公开消息显示，今年以来，鲸探频繁与NBA、F1中国大奖赛、欧洲杯等赛事IP合作破圈获客，发展粉丝经济，从而实现品牌方与平台方的共赢。

欧洲杯“球迷大世界”

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