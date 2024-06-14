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小米：618全渠道支付金额破200亿元

2024-06-14 14:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日 消息:今日小米公司宣布，截至6月14日中午12点，其618购物节全渠道支付金额已经突破了200亿元大关，这一数字不仅刷新了小米历年618大促的纪录，更彰显了其市场影响力和消费者对其产品的高度认可。

这场购物狂欢自5月20日晚上8点启动，短短不到一个月的时间里，小米便以惊人的速度突破了200亿元的销售额。这一成绩足以用“卖爆”来形容，充分展现了小米产品的广泛吸引力和消费者的购买热情。

作为本次618大促的亮点之一，小米为消费者带来了高达13亿元的让利优惠。其中，手机产品成为了促销的重头戏。从小米MIX Fold3的折叠屏旗舰到小米14系列，再到Redmi K70系列和Redmi Turbo3，几乎各个价位段的小米手机都参与了此次大促活动。其中，小米MIX Fold3全系优惠了1000元，而小米14系列和小米14Pro系列也分别享受了300元和400元的优惠。

除了手机产品外，小米的空气净化器、智能门锁、吹风机、摄像机、可穿戴设备、家电以及智能小家电等品类也在本次618大促中推出了不同幅度的优惠活动。这些优惠不仅丰富了消费者的购物选择，也进一步提升了小米品牌在市场上的竞争力。

小米618全渠道支付金额破200亿元！刷新历年纪录

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