贾跃亭称还在寻找孤勇者 正全力推进战略投资者融资事项

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:2024第十六届中国汽车蓝皮书论坛在北京举办，贾跃亭虽未亲临现场，却以视频形式带来了他对中国汽车行业未来十年发展的深刻洞察与战略规划。

在视频中，贾跃亭明确指出，中国汽车行业的下一个十年，应当从当前的“内卷”状态转向更为广阔的“外展”道路。他强调，FF（法拉第未来）愿意成为中美汽车产业的桥梁，携手志同道合的伙伴，共同征服美国市场。

回顾过去十年，贾跃亭表示，他早已预见到中国智能电动车将实现“换道超车”的壮举，如今这一预言已得到验证。然而，面对当前国内智能电动车行业的高度内卷，他深感行业内部的焦虑与不安。

在贾跃亭看来，中国的新能源车企要想实现真正的全球化，必须征服美国市场这一重要高地。为此，FF提出了中美汽车产业桥梁战略，旨在通过整合美国汽车行业的优势与中国汽车公司和供应链的优势，为中美汽车产业创造原创价值。

贾跃亭进一步阐述，FF将致力于引进优质低成本的中国供应链，为美国大众用户提供优质且低价的产品。他透露，FF计划在美国本土化生产大众放量车型，并已与国内多家主机厂展开合作洽谈和零部件采购方案的制定。

为确保战略实施的顺利进行，贾跃亭表示，FF正全力推进战略投资者的融资事项。一旦资金到位，FF将迅速签订首批大规模的零部件采购合同，并支付预付款，为征服美国市场奠定坚实基础。

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