苹果Vision Pro国行版今日正式开启预售 售价 29999 元起

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:今日，苹果Vision Pro国行版正式开启预售，这款被苹果CEO库克预言将在未来10年取代iPhone地位的革新产品，起始售价为29999元。用户可在三种内存版本中自由选择，包括256GB、512GB和1TB，每位消费者限购两台。

为了确保用户能够选购到最适合自己的Vision Pro，苹果在预售过程中特别引入了个性化测量服务。用户需准备一台支持Face ID且装有最新版本Apple Store App的iPhone或iPad，完成面部扫描，以便苹果准确测量出使用者所需的遮光罩和头带尺码。

不仅如此，苹果还将根据用户的视力情况，评估是否需要添加光学插片，以提供更加个性化的视觉体验。这一细致入微的服务，无疑让Vision Pro的预售更加贴心和人性化。

作为苹果的一款转折点产品，Vision Pro在配置上可谓豪华。它搭载了M2芯片和R1芯片，拥有12个摄像头、5个传感器和6个麦克风，为用户提供了全方位的感知和交互能力。同时，它还支持插电全天使用和外接电池，续航能力长达2小时，让用户无需担心电量问题。

在显示方面，Vision Pro采用了先进的micro-OLED屏幕，两块屏幕的像素高达2300万，支持4K广色域视频和HDR渲染，为用户带来震撼的视觉效果。而基于眼睛、双手和语音控制的设计，使得用户戴上Vision Pro后，周围的空间仿佛变成了一块无边的画布，用户可以随心所欲地将APP放在任何位置使用，极大地提升了使用的便捷性和灵活性。

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