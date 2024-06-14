首页 > 热点 > 关键词  > 特斯拉最新资讯  > 正文

马斯克称需为中国生产版Cybertruck

2024-06-14 08:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:在今日举行的2024特斯拉股东大会上，埃隆·马斯克宣布了一项重要战略调整:特斯拉将为中国和欧盟市场定制符合当地标准的Cybertruck特供版”车型，以确保其顺利出口。

马斯克表示，这些“特供版”车型在功能上可能需要进行一定的妥协，以满足不同地区的法规和市场需求。尽管这不是特斯拉的“当务之急”，但马斯克坚信，“无论Cybertruck走到哪里，它都会受到惊人的欢迎。”

这一决策并非突然之举。早在今年1月初，马斯克就已经指出，Cybertruck要想在中国合法上路“会很难”。为了克服这一难题，特斯拉决定为中国市场量身定制符合当地标准的车型。

特斯拉Cybertruck

Cybertruck作为特斯拉的一款创新产品，自今年1月28日起已在中国进行巡展，中文名为“特斯拉赛博越野旅行车”。这款车型以其独特的设计和卓越的性能吸引了众多消费者的关注。其中，后轮驱动版本起价为60990美元（约合44.3万元人民币），续航402公里，百公里加速6.7秒;全驱版本售价为79990美元(约合58.1万元人民币)，续航547公里，零百加速4.3秒。此外，特斯拉还推出了一款售价为99990美元(约合72.6万元人民币)的野兽版，其百公里加速仅需2.7秒，最高时速可达209公里/小时。

通过为中国和欧盟市场定制“特供版”Cybertruck，特斯拉旨在进一步拓展其全球市场份额，并满足不同地区的消费者需求。这一战略调整将有望为特斯拉带来更加广阔的市场前景和更多的商业机会。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • HOI-Swap:视频编辑中的手-物交互意识

    HOI-Swap是一个基于扩散模型的视频编辑框架，专注于处理视频编辑中手与物体交互的复杂性。该模型通过自监督训练，能够在单帧中实现物体交换，并学习根据物体属性变化调整手的交互模式，如手的抓握方式。第二阶段将单帧编辑扩展到整个视频序列，通过运动对齐和视频生成，实现高质量的视频编辑。

    视频编辑 手-物交互 自监督学习

  • InstantX:AI内容生成研究组织

    InstantX是一个专注于AI内容生成的独立研究组织，致力于文本到图像的生成技术。其研究项目包括风格保持的文本到图像生成（InstantStyle）和零样本身份保持生成（InstantID）。该组织通过GitHub社区进行项目更新和交流，推动AI在图像生成领域的应用和发展。

    AI 图像生成 文本到图像

  • Hallo:基于扩散模型的肖像图像动画技术

    Hallo是一个由复旦大学开发的肖像图像动画技术，它利用扩散模型生成逼真且动态的肖像动画。与传统依赖参数模型的中间面部表示不同，Hallo采用端到端的扩散范式，并引入了一个分层的音频驱动视觉合成模块，以增强音频输入和视觉输出之间的对齐精度，包括嘴唇、表情和姿态运动。该技术提供了对表情和姿态多样性的自适应控制，能够更有效地实现个性化定制，适用于不同身份的人。

    图像动画 扩散模型 个性化定制

  • Chatty Bots:与AI聊天机器人进行个性化对话

    Chatty Bots是一个提供AI聊天机器人的平台，用户可以与具有独特个性的虚拟伴侣进行互动，这些机器人旨在娱乐、信息传递和愉悦用户。用户可以将喜欢的机器人添加到Discord或Slack中，享受更加个性化和便捷的聊天体验。

    AI 个性化 聊天机器人

  • HumanizeAI Text:提升AI文本的人性化程度，增强用户互动。

    Humanize AI Text是一个先进的AI文本人性化工具，能够将AI生成的文本转换成更自然、更具人性化的文本，以避免AI检测，并提升内容的吸引力和可读性。它支持多语言，增强了内容的全球可访问性。主要优点包括内容塑形、多语言掌握、可读性提升、写作助手以及实时反馈的人性化得分，帮助用户理解并改进写作的人性化感觉。

    AI文本人性化 多语言支持 内容创作

  • MagicPublish.ai:为YouTube生成元数据的智能工具

    MagicPublish.ai是一个专注于为YouTube视频内容创建者提供元数据生成服务的在线平台。它通过自动化的方式帮助用户生成视频描述、标签和缩略图，从而提升视频的SEO优化和观众吸引力。产品的主要优点包括操作简便、自动化程度高、能够显著提升视频的在线可见度。

    YouTube 元数据生成 SEO优化

  • AITopRank:发现2024年最佳AI工具

    AI Top Rank是一个专注于AI工具发现和推广的平台，旨在帮助用户发现和使用最新的AI工具，促进AI技术的普及和应用。平台提供每周更新的AI工具排行榜，用户可以投票支持自己喜爱的工具，也可以提交自己的AI工具进行推广。

    AI 工具 发现

  • AutoStudio:多轮交互式图像生成技术

    AutoStudio是一个基于大型语言模型的多轮交互式图像生成框架，它通过三个代理与一个基于稳定扩散的代理来生成高质量图像。该技术在多主题一致性方面取得了显著进步，通过并行UNet结构和主题初始化生成方法，提高了图像生成的质量和一致性。

    图像生成 多轮交互 主题一致性

  • Nemotron-4 340B:用于训练大型语言模型的开源合成数据生成管道。

    Nemotron-4 340B是NVIDIA发布的一系列开放模型，专为生成合成数据以训练大型语言模型（LLMs）而设计。这些模型经过优化，可以与NVIDIA NeMo和NVIDIA TensorRT-LLM配合使用，以提高训练和推理的效率。Nemotron-4 340B包括基础、指令和奖励模型，形成一个生成合成数据的管道，用于训练和完善LLMs。这些模型在Hugging Face上提供下载，并很快将在ai.nvidia.com上提供，作为NVIDIA NIM微服务的一部分。

    深度学习 生成式AI 人工智能

  • Joor:完美的日记应用，记录你的想法。

    Joor是一款日记应用，它允许用户写下自己的想法，并由应用自动处理其余部分。它提供了一个简洁的界面，让用户能够轻松地记录下自己的思考和灵感，同时可能还具备一些自动整理和回顾的功能。

    日记 记录 创意

  • Samba:高效无限上下文语言模型的官方实现

    Samba是一个简单而强大的混合模型，具有无限的上下文长度。它的架构非常简单：Samba = Mamba + MLP + 滑动窗口注意力 + 层级MLP堆叠。Samba-3.8B模型在Phi3数据集上训练了3.2万亿个token，主要基准测试（例如MMLU、GSM8K和HumanEval）上的表现大大超过了Phi3-mini。Samba还可以通过最少的指令调整实现完美的长上下文检索能力，同时保持与序列长度的线性复杂度。这使得Samba-3.8B-instruct在下游任务（如长上下文摘要）上表现出色。

    自然语言处理 机器学习 语言模型

  • TC-Bench:视频生成模型的时间组合性评估工具

    TC-Bench是一个专门用于评估视频生成模型的时间组合性的工具。它通过精心设计的文本提示、相应的真实视频以及强大的评估指标来衡量视频生成模型在不同时间点上新概念的出现及其关系转换的能力。TC-Bench不仅适用于文本条件模型，也适用于图像条件模型，能够进行生成性帧插值。该工具的开发旨在推动视频生成技术的发展，提高生成视频的质量和一致性。

    视频生成 评估工具 时间组合性

  • Promptchains:智能AI工作流构建器，释放AI潜力。

    Promptchains是一个革命性的AI工作流构建器，旨在通过提示链技术解锁AI的潜力。它将复杂任务转化为智能解决方案，实现AI的承诺。产品通过组合AI提示和其他工具到工作流中，使企业能够轻松定制、保存、重用和分享。它超越了AI交互的新奇性，创造了能够与熟练的人类员工并肩工作的解决方案。

    AI工作流 提示链 智能解决方案

  • Sanctuary:个性化冥想引导，由AI驱动，提升专注力，减压助眠。

    Sanctuary是一款利用尖端AI技术为用户提供个性化冥想指导的应用程序。它通过智能学习用户偏好，提供每日更新的冥想内容，帮助用户改善专注力，减少压力，并促进更好的睡眠。该应用拥有超过10万次的个性化冥想创建记录，用户反馈显示，它简化了冥想过程，使冥想变得容易和可访问，对于缓解焦虑和整体压力水平有显著效果。

    冥想 减压 AI个性化

  • Partnerplace:合作伙伴管理工具，提升合作效率。

    Partnerplace是一款专为合作伙伴关系管理设计的在线工具，它通过自动化繁琐的任务，如佣金处理，帮助企业高效管理和发展合作伙伴网络。该工具支持定制化合作伙伴计划，实现品牌专业体验，并通过集中化平台提高工作效率。Partnerplace的价值观包括弹性、参与度和连接性，旨在为用户提供一个完全定制化的、参与性强的、连接销售团队和CRM系统的合作伙伴管理系统。

    合作伙伴管理 自动化 定制化

  • Depth Anything V2:先进的单目深度估计模型

    Depth Anything V2 是一个经过改进的单目深度估计模型，它通过使用合成图像和大量未标记的真实图像进行训练，提供了比前一版本更精细、更鲁棒的深度预测。该模型在效率和准确性方面都有显著提升，速度比基于Stable Diffusion的最新模型快10倍以上。

    深度估计 单目视觉 机器学习

  • OTTO SEO by Search Atlas:革命性的AI SEO工具，简化SEO工作流程。

    OTTO SEO是Search Atlas推出的一款AI驱动的SEO工具，旨在通过自动化技术优化网站，提高SEO效率。它通过添加OTTO像素到网站，能够自动执行网页优化，包括技术修复、内容优化、反向链接建设和内容创作。OTTO SEO的主要优点在于节省时间、提高效率，并帮助营销团队或代理公司实现SEO策略的自动化和优化。

    SEO AI 自动化

  • AI drafts by Help Scout:提升客服团队效率，实现个性化客户服务。

    Help Scout提供的AI客服平台，通过人工智能技术，帮助客服团队提升工作效率，减少重复性工作，让团队成员能够专注于更复杂和个性化的客户对话。平台特点包括无需编程即可使用、快速回复、提升客户满意度，以及通过AI生成回复草稿等。

    AI 客服 自动化

  • OpenVLA:开源视觉-语言-动作模型，推动机器人操作技术发展。

    OpenVLA是一个具有7亿参数的开源视觉-语言-动作（VLA）模型，通过在Open X-Embodiment数据集上的970k机器人剧集进行预训练。该模型在通用机器人操作策略上设定了新的行业标准，支持开箱即用控制多个机器人，并且可以通过参数高效的微调快速适应新的机器人设置。OpenVLA的检查点和PyTorch训练流程完全开源，模型可以从HuggingFace下载并进行微调。

    机器人 人工智能 开源

  • VideoLLaMA 2:视频理解领域的先进空间-时间建模与音频理解模型。

    VideoLLaMA 2 是一个针对视频理解任务优化的大规模语言模型，它通过先进的空间-时间建模和音频理解能力，提升了对视频内容的解析和理解。该模型在多选视频问答和视频字幕生成等任务上展现了卓越的性能。

    视频理解 空间-时间建模 音频理解

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM