马斯克称需为中国生产版Cybertruck

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:在今日举行的2024特斯拉股东大会上，埃隆·马斯克宣布了一项重要战略调整:特斯拉将为中国和欧盟市场定制符合当地标准的Cybertruck“特供版”车型，以确保其顺利出口。

马斯克表示，这些“特供版”车型在功能上可能需要进行一定的妥协，以满足不同地区的法规和市场需求。尽管这不是特斯拉的“当务之急”，但马斯克坚信，“无论Cybertruck走到哪里，它都会受到惊人的欢迎。”

这一决策并非突然之举。早在今年1月初，马斯克就已经指出，Cybertruck要想在中国合法上路“会很难”。为了克服这一难题，特斯拉决定为中国市场量身定制符合当地标准的车型。

Cybertruck作为特斯拉的一款创新产品，自今年1月28日起已在中国进行巡展，中文名为“特斯拉赛博越野旅行车”。这款车型以其独特的设计和卓越的性能吸引了众多消费者的关注。其中，后轮驱动版本起价为60990美元（约合44.3万元人民币），续航402公里，百公里加速6.7秒;全驱版本售价为79990美元(约合58.1万元人民币)，续航547公里，零百加速4.3秒。此外，特斯拉还推出了一款售价为99990美元(约合72.6万元人民币)的野兽版，其百公里加速仅需2.7秒，最高时速可达209公里/小时。

通过为中国和欧盟市场定制“特供版”Cybertruck，特斯拉旨在进一步拓展其全球市场份额，并满足不同地区的消费者需求。这一战略调整将有望为特斯拉带来更加广阔的市场前景和更多的商业机会。

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