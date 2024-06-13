周鸿祎回应360不能正常卸载：卸载流程是为认证真人

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:今日，周鸿祎针对网络上关于360安全软件无法卸载的传言进行了坚决的澄清。他明确表示，360安全软件绝非无法卸载，而是网络上流传的此类说法完全属于无稽之谈。

周鸿祎强调，用户完全可以通过软件的设置选项或软件管理工具来卸载360安全软件，不存在任何技术障碍。他批评了那些误导用户的行为，并特别指出了一些演示视频中尝试通过桌面菜单的右键删除或图标拖入回收站来卸载360的做法，这些方法显然是错误的，不能作为360无法卸载的证据。

对于360卸载过程相对繁琐的质疑，周鸿祎也给出了详尽的解释。他承认，360的卸载流程确实不如一些软件那样一键式便捷，但这并非故意为难用户，而是出于安全性的考量。

周鸿祎解释说，作为一款安全软件，360的首要任务是保护用户的电脑安全。在当前网络环境下，病毒、木马和网络黑客时刻威胁着用户的数据安全。他们往往会首先尝试关闭安全软件以便入侵电脑。因此，如果安全软件缺乏基本的自我保护能力，能被用户轻易卸载或被病毒木马直接删除，那么它就无法有效地履行其保护职责。

基于此，360设计了一个需要用户交互的卸载流程。这个流程旨在验证卸载操作是由真实的用户发起，而非软件自动执行，从而防范病毒木马的攻击。虽然这样的设计可能会给用户带来一些不便，但周鸿祎认为，这是为了保障用户电脑安全所必须做出的牺牲。

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