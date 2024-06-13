首页 > 业界 > 关键词  > Luma最新资讯  > 正文

AI日报：Luma AI文生视频模型炸裂程度堪比Sora；Stable diffusion 3 正式开源；Suno正式发布音频输入功能；阿里发布“融图”工具MimicBrush

2024-06-13 14:57 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://top.aibase.com/

1、Luma AI推重磅级文生视频模型Dream Machine 炸裂程度堪比Sora

Luma AI最新发布的文生视频模型Dream Machine免费开放使用，可生成高质量视频，具有与OpenAI的Sora相媲美的质量。模型支持物理模拟，确保视频真实性和连贯性。用户体验可能受到生成效率影响，但可通过提供的案例来体验视频效果。国内竞品如快手的“可灵”也在竞争中崭露头角，预示着文生视频领域的竞争将更加激烈。

【AiBase提要：】

👉 Dream Machine支持文本和图片输入生成视频

👉支持物理模拟，如重力下落、碰撞和光影变化

👉 Dream Machine提供免费使用，生成的视频在质量、动作一致性、色彩、光影、饱和度和运镜等方面可与OpenAI的Sora相媲美。

更多视频点此查看：https://mp.weixin.qq.com/s/DreeYriR9MdvdvvRQ7ZkAw

免费体验地址:https://top.aibase.com/tool/dream-machine

2、Stable diffusion 3 正式开源：超强文生图模型SD3-M登场

SD3-M是一款强大的文生图模型，拥有20亿参数，推理速度高效，生成效果优秀。Stability AI开源了SD3-M权重，为用户提供免费试用机会。模型使用MMDiT架构，在图片质量、排版、文本提示理解等方面取得显著提升。用户可通过在线demo体验SD3-M生成效果，但目前仅用于学术研究，商业需求需联系Stability AI。开源SD3-M为用户探索文生图模型应用潜力带来机遇。

image.png

【AiBase提要:】

⚙️ SD3-M拥有20亿参数，生成速度快，硬件需求低，性能最高可提升50%。

🌟 SD3-M使用10亿张图片进行预训练，3000万张图片进行微调，生成效果惊艳非凡。

🔓 SD3-M开源免费试用，但目前仅用于学术研究，商业需求需联系Stability AI。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/stable-diffusion-3-mediumSD3-M

3、Suno正式发布音频输入功能 可以用任何声音创作歌曲

Suno最近推出了令人兴奋的新功能，允许用户从任何声音中创作歌曲。这项创新的功能为专业版和高级版用户开放，为音乐创作带来新的可能性，展示了AI技术在艺术创作领域的应用潜力。用户可以随时随地捕捉灵感，将日常生活中的声音转化为美妙的音乐作品。

【AiBase提要:】

🎶 音频输入功能开放给专业版和高级版用户，允许转化各种声音为音乐作品。

🔒 用户权限受限，只有专业版和高级版用户可以使用该功能。

📻 Suno还发布了电台功能，提供个性化播放列表，让用户享受无尽的音乐流。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/suno-ai

4、MimicBrush：上传图片参考，实现原图局部风格重绘

MimicBrush是香港大学研究团队提出的一种零参考图像编辑技术，通过自监督学习实现图像编辑，无需用户准确描述编辑效果。其创新之处在于自动理解参考图片，提高编辑准确度和效率。

image.png

【AiBase提要:】

🎨 零参考图像编辑，简化用户操作，无需描述编辑效果。

🔍 MimicBrush模型通过自监督学习捕捉图像语义对应关系，提高编辑效果准确度。

🚀 实验结果显示MimicBrush技术在各测试案例下表现优越，具有更高的编辑效率。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/mimicbrush

5、抖音博主用AI绘画将各地美食变成怪兽形象 6条视频播放量1700万

这篇文章介绍了抖音博主“一条咸鱼微”运用AI绘画技术将各地传统美食转化为怪兽形象的创意作品，引发了广泛关注。通过生动的怪兽形象，博主展示了中国不同地区的独特美食文化，同时巧妙运用网络梗增添幽默元素，让人对地域文化有了更深的认识。作品创意十足，让人印象深刻。

image.png

【AiBase提要:】

🎨 创意转化：各地美食巧妙变身为怪兽形象，生动有趣。

😄 幽默元素：运用网络梗增添幽默，让人忍俊不禁。

🌏 地域文化：展示地域美食特色，让人感受到中国各地的文化魅力和差异。

6、人类胜AI!一张真实照片在人工智能图像大赛中获得第三名

这篇文章讲述了一张伪装成人工智能生成的照片在艺术摄影比赛中获得第三名的事件，引发了人们对人工智能与人类艺术之间界限的思考。摄影师Miles Astray的作品《FLAMINGONE》展示了火烈鸟的照片，虽然看起来像是人工智能创作，但实际上是真实作品。文章强调了人工智能在艺术创作中的局限性，以及人类创作的独特价值。

【AiBase提要:】

🤖 人工智能与人类艺术界限：一张真实照片被误认为是人工智能生成作品。

📷 摄影师Miles Astray的作品《FLAMINGONE》引发广泛关注。

🎨 人工智能艺术的局限性：缺乏人类艺术作品中的情感和意图。

7、900万人围观哈利波特唱Rap 网友：欢迎收看“AI有嘻哈”

这篇文章介绍了一段哈利波特变身嘻哈歌手的视频在网络上引起轰动的情况。视频展现了哈利波特和海格以全新形象出现，表演充满活力，吸引了大量观众的关注。原作者通过AI技术与艺术、娱乐结合，创作了这段充满创意和趣味的视频，展示了新的可能性。

【AiBase提要:】

🔥 视频展现哈利波特和海格以嘻哈歌手形象出现，引起大量关注。

💡 原作者通过AI技术变换音色，创作了充满活力的Rap表演。

😂 视频混搭风格让网友捧腹大笑，展示了跨界创作和艺术形式的潜力。

8、Uizard发布Autodesigner 2.0 AI设计引擎

Uizard公司发布了全新的Autodesigner 2.0 AI设计引擎，结合了专有模型、Anthropic AI和OpenAI的技术，以及Stability AI的图像生成技术，简化了UI设计流程，提高设计效率和创新性。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 文本提示生成设计: 用户通过简单文本提示生成完整UI设计，适应不同应用场景。

💬 对话模式交互: 引入对话模式，用户可以与设计助手互动生成设计、添加元素、修改组件。

🔄 实时设计与迭代: 用户可实时查看编辑AI生成设计，快速迭代满足设计需求。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/uizard

9、吴恩达开源 AI 智能体机器翻译项目Translation Agent

吴恩达最新开源的 AI 智能体机器翻译项目Translation Agent，利用反射式代理工作流程和 LLM 技术提供高度定制化的翻译服务，为用户提供灵活设定语气、地区特色和专业术语表的翻译体验。该项目的可定制性和灵活性将推动 AI 智能体在机器翻译领域的广泛应用。

【AiBase提要:】

🤖 提供反射式代理工作流程，利用 LLM 技术进行翻译，反思并提出改进建议，提高翻译质量。

🔧 可定制性强，允许用户修改输出风格、处理特殊术语和指定特定区域或方言的语言使用。

🌍 适用于不同语言对的翻译，通过调整提示和选择不同的 LLM，实现更优质的翻译效果。

10、三星计划加速交付人工智能芯片

三星电子计划通过整合存储芯片、晶圆厂和芯片封装服务加速人工智能芯片生产，预计到2028年人工智能芯片需求将成为主要增长推动力。公司推出2纳米芯片制造工艺和计划量产第二代3纳米芯片，展现技术领先优势。

【AiBase提要:】

🚀 三星整合存储芯片、晶圆厂和芯片封装服务，缩短人工智能芯片生产时间约20%。

💡 预计到2028年，全球芯片行业收入将增长至7780亿美元，人工智能芯片需求将成为主要推动力。

🔬 三星推出2纳米芯片制造工艺和计划量产第二代3纳米芯片，展现技术领先优势。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Joor:完美的日记应用，记录你的想法。

    Joor是一款日记应用，它允许用户写下自己的想法，并由应用自动处理其余部分。它提供了一个简洁的界面，让用户能够轻松地记录下自己的思考和灵感，同时可能还具备一些自动整理和回顾的功能。

    日记 记录 创意

  • Samba:高效无限上下文语言模型的官方实现

    Samba是一个简单而强大的混合模型，具有无限的上下文长度。它的架构非常简单：Samba = Mamba + MLP + 滑动窗口注意力 + 层级MLP堆叠。Samba-3.8B模型在Phi3数据集上训练了3.2万亿个token，主要基准测试（例如MMLU、GSM8K和HumanEval）上的表现大大超过了Phi3-mini。Samba还可以通过最少的指令调整实现完美的长上下文检索能力，同时保持与序列长度的线性复杂度。这使得Samba-3.8B-instruct在下游任务（如长上下文摘要）上表现出色。

    自然语言处理 机器学习 语言模型

  • TC-Bench:视频生成模型的时间组合性评估工具

    TC-Bench是一个专门用于评估视频生成模型的时间组合性的工具。它通过精心设计的文本提示、相应的真实视频以及强大的评估指标来衡量视频生成模型在不同时间点上新概念的出现及其关系转换的能力。TC-Bench不仅适用于文本条件模型，也适用于图像条件模型，能够进行生成性帧插值。该工具的开发旨在推动视频生成技术的发展，提高生成视频的质量和一致性。

    视频生成 评估工具 时间组合性

  • Promptchains:智能AI工作流构建器，释放AI潜力。

    Promptchains是一个革命性的AI工作流构建器，旨在通过提示链技术解锁AI的潜力。它将复杂任务转化为智能解决方案，实现AI的承诺。产品通过组合AI提示和其他工具到工作流中，使企业能够轻松定制、保存、重用和分享。它超越了AI交互的新奇性，创造了能够与熟练的人类员工并肩工作的解决方案。

    AI工作流 提示链 智能解决方案

  • Sanctuary:个性化冥想引导，由AI驱动，提升专注力，减压助眠。

    Sanctuary是一款利用尖端AI技术为用户提供个性化冥想指导的应用程序。它通过智能学习用户偏好，提供每日更新的冥想内容，帮助用户改善专注力，减少压力，并促进更好的睡眠。该应用拥有超过10万次的个性化冥想创建记录，用户反馈显示，它简化了冥想过程，使冥想变得容易和可访问，对于缓解焦虑和整体压力水平有显著效果。

    冥想 减压 AI个性化

  • Partnerplace:合作伙伴管理工具，提升合作效率。

    Partnerplace是一款专为合作伙伴关系管理设计的在线工具，它通过自动化繁琐的任务，如佣金处理，帮助企业高效管理和发展合作伙伴网络。该工具支持定制化合作伙伴计划，实现品牌专业体验，并通过集中化平台提高工作效率。Partnerplace的价值观包括弹性、参与度和连接性，旨在为用户提供一个完全定制化的、参与性强的、连接销售团队和CRM系统的合作伙伴管理系统。

    合作伙伴管理 自动化 定制化

  • Depth Anything V2:先进的单目深度估计模型

    Depth Anything V2 是一个经过改进的单目深度估计模型，它通过使用合成图像和大量未标记的真实图像进行训练，提供了比前一版本更精细、更鲁棒的深度预测。该模型在效率和准确性方面都有显著提升，速度比基于Stable Diffusion的最新模型快10倍以上。

    深度估计 单目视觉 机器学习

  • OTTO SEO by Search Atlas:革命性的AI SEO工具，简化SEO工作流程。

    OTTO SEO是Search Atlas推出的一款AI驱动的SEO工具，旨在通过自动化技术优化网站，提高SEO效率。它通过添加OTTO像素到网站，能够自动执行网页优化，包括技术修复、内容优化、反向链接建设和内容创作。OTTO SEO的主要优点在于节省时间、提高效率，并帮助营销团队或代理公司实现SEO策略的自动化和优化。

    SEO AI 自动化

  • AI drafts by Help Scout:提升客服团队效率，实现个性化客户服务。

    Help Scout提供的AI客服平台，通过人工智能技术，帮助客服团队提升工作效率，减少重复性工作，让团队成员能够专注于更复杂和个性化的客户对话。平台特点包括无需编程即可使用、快速回复、提升客户满意度，以及通过AI生成回复草稿等。

    AI 客服 自动化

  • OpenVLA:开源视觉-语言-动作模型，推动机器人操作技术发展。

    OpenVLA是一个具有7亿参数的开源视觉-语言-动作（VLA）模型，通过在Open X-Embodiment数据集上的970k机器人剧集进行预训练。该模型在通用机器人操作策略上设定了新的行业标准，支持开箱即用控制多个机器人，并且可以通过参数高效的微调快速适应新的机器人设置。OpenVLA的检查点和PyTorch训练流程完全开源，模型可以从HuggingFace下载并进行微调。

    机器人 人工智能 开源

  • VideoLLaMA 2:视频理解领域的先进空间-时间建模与音频理解模型。

    VideoLLaMA 2 是一个针对视频理解任务优化的大规模语言模型，它通过先进的空间-时间建模和音频理解能力，提升了对视频内容的解析和理解。该模型在多选视频问答和视频字幕生成等任务上展现了卓越的性能。

    视频理解 空间-时间建模 音频理解

  • HumanPlus:人类动作模仿与自主技能学习系统

    HumanPlus是一个研究项目，旨在通过模仿人类动作来训练人形机器人，从而实现自主技能学习。该项目通过模拟强化学习训练低级策略，并将这些策略应用到真实世界中，实现实时跟踪人类身体和手部动作。通过影子模仿技术，操作员可以远程操作机器人收集全身数据，用于学习不同任务。此外，通过行为克隆技术，机器人能够模仿人类技能，完成各种任务。

    人工智能 人形机器人 模仿学习

  • Jace:AI助手，助力高效营销与管理。

    Jace是一款商业领域的AI助手，专注于提升营销效率，无需专业技能即可轻松启动和管理营销活动。其主要优点包括创建针对性的营销活动、实时监控性能和随时优化。

    AI助手 营销 效率

  • ARC-AGI:人工智能通用推理测试集

    ARC-AGI是一个旨在测试人工智能系统是否具备类似人类一般流体智力的抽象和推理能力的数据集。它由400个训练任务和400个评估任务组成，每个任务都以JSON格式存储，包括输入输出对。该数据集可以作为人工智能基准测试、程序合成基准测试或心理测量智力测试。

    人工智能 程序合成 智力测试

  • PROTEUS:实时表情生成人类模型

    PROTEUS是Apparate Labs推出的一款下一代基础模型，用于实时表情生成人类。它采用先进的transformer架构的潜在扩散模型，创新的潜在空间设计实现了实时效率，并能通过进一步的架构和算法改进，达到每秒100帧以上视频流。PROTEUS旨在提供一种通过语音控制的视觉体现，为人工对话实体提供直观的接口，并且与多种大型语言模型兼容，可定制用于多种不同应用。

    AI 实时 生成模型

  • Warp:AI和协作工具重新定义的终端

    Warp是一款使用Rust语言编写的终端应用程序，它通过集成AI和协作工具，提供了现代化的编辑、命令生成、可复用工作流和知识共享等功能，旨在提升开发者的生产力。Warp的AI功能可以建议正确的命令或解答编程问题，同时保持请求的私密性和安全性。Warp Drive允许用户组织难以记忆的命令，提高个人和团队的效率。此外，Warp还提供了自定义主题和以隐私为设计原则的安全性。

    AI 终端 协作

  • TalkWithGemini:一键部署您的私人Gemini应用

    TalkWithGemini 是一款支持一键免费部署的跨平台应用，用户可以通过这个应用与 Gemini 模型进行交互，支持图片识别、语音对话等多模态交互方式，提高工作效率。

    Gemini 多模态 跨平台

  • PowerInfer-2:专为智能手机设计的高效大型语言模型推理框架

    PowerInfer-2是一个为智能手机特别优化的推理框架，支持高达47B参数的MoE模型，实现了每秒11.68个token的推理速度，比其他框架快22倍。它通过异构计算和I/O-Compute流水线技术，显著减少了内存使用，并提高了推理速度。该框架适用于需要在移动设备上部署大型模型的场景，以增强数据隐私和性能。

    智能手机 大型模型 推理框架

  • emo-visual-data:表情包视觉标注数据集

    emo-visual-data 是一个公开的表情包视觉标注数据集，它通过使用 glm-4v 和 step-free-api 项目完成的视觉标注，收集了5329个表情包。这个数据集可以用于训练和测试多模态大模型，对于理解图像内容和文本描述之间的关系具有重要意义。

    数据集 多模态学习 图像标注

  • E3Gen:高效、表现力强、可编辑的数字头像生成

    E3Gen是一种新型的数字头像生成方法，能够实时生成高保真度的头像，具有详细的衣物褶皱，并支持多种视角和全身姿势的全面控制，以及属性转移和局部编辑。它通过将3D高斯编码到结构化的2D UV空间中，解决了3D高斯与当前生成流程不兼容的问题，并探索了在涉及多个主体的训练中3D高斯的表现力动画。

    3D头像 数字生成 实时渲染

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM