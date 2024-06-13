抖音博主用AI绘画将各地美食变成怪兽进攻人类 福建网友”胆寒“！

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:抖音博主“一条咸鱼微”通过AI绘画技术，将各地的美食创意性地转化为一系列怪兽形象，这些作品在社交媒体上引起了广泛关注。以下是这一创意项目的主要内容:

创意转化:山东的大葱变成了拥有“血盆大口”和通红双眼的“大葱怪”，而杭州的“西湖醋鱼”则被想象成了类似食人鱼的怪兽形象。 系列视频播放量:这一系列共6条视频，累计播放量已超过1700万次，显示出其受欢迎程度。 地域特色梗:“一条咸鱼微”还巧妙地运用了“广东人吃福建人”的网络梗，将福建人形象设计成了占领广东的“怪兽”，给福建网友带来了既惊讶又有趣的体验。 《怪兽入侵中国》系列:通过AI绘画工具，创作了一系列以怪兽形象代表中国不同地区特性的作品，如新疆的“怪兽羊”和广东的巨型“小强”，这些作品以独特的视角展示了地域特色。 AI绘画工具:使用了如Midjourney、DALL-E、Stable Diffusion等AI绘画工具，这些工具因操作简单、无需专业绘画技能而受到用户青睐，为艺术创作提供了新的可能性。 艺术创作争议:尽管AI绘画工具为艺术创作带来了便利，但其原创性和艺术价值仍然是一个有争议的话题。人们对于AI生成的艺术作品是否能够被视为真正的艺术创作持有不同看法。

“一条咸鱼微”的这一创意项目不仅展示了AI技术在艺术创作中的应用潜力，也引发了关于艺术创作本质的讨论。随着AI技术的发展，未来可能会有更多类似的跨界创意作品出现，为艺术领域带来新的活力和思考。同时，也欢迎大家在评论区分享自己对于AI绘画原创性和艺术价值的看法。

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