字节跳动或关停多个互动剧业务 包括泡泡心选、果冻心选等

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:随着字节商业化策略的进一步调整，巨量引擎所开发的一系列深受用户喜爱的IAP互动剧小程序，如泡泡心选、爪爪心选和果冻心选，将于6月17日正式停止运营。
在关停前，三个平台均已发布了详细的通知公告，以确保用户权益得到妥善保障。公告指出，用户在6月17日之前，仍可使用账户内尚未消耗的看点进行互动体验。
而自6月17日起，尚未使用的看点余额以及会员剩余有效期，将会根据既定规则进行折算退款，退款金额将原路退回至用户的付款账户。
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因业务调整，由字节商业化部门巨量引擎开发的多款探索IAP互动剧小程序业务将于6月17日关停，分别为泡泡心选、爪爪心选、果冻心选。这些互动剧业务以小程序的形式内嵌于抖音APP中。在互动短剧等创新内容形态快速发展之下，这一细分赛道或许会出现新的故事。
“放大招”了!5月15日，火山引擎发布会上，字节正式对外发布豆包大模型，并宣布了0.0008元/千Tokens的超低定价。火山引擎还做了个类比:一元钱就能买到豆包主力模型的125万Tokens，大约200万个汉字，相当于三本《三国演义》。然一旦踏上正轨，字节或能迎来一个全新的“系统型超级应用”爆款时代。
字节跳动旗下的火山引擎官网最近对豆包大模型的定价进行了更新，详细列出了该模型不同版本和规格的售价，起价仅为25元。这一更新全面展示了豆包通用模型在性价比上的优势，尤其是其主力模型pro-32k，相较于同行业其他模型，价格降低了惊人的99%，同时在TPM上达到了同规格模型的2.7至8倍，展现了其卓越的性能价值比。火山引擎强调，豆包大模型的目标是为客户提供灵活且经济的付费选项，通过后付费和预付费两种计费方式，满足不同企业的需求，帮助企业以极低的成本使用大模型，推动大模型的广泛应用和落地。
字节跳动旗下AI助手豆包正式推出了PC客户端下载，包括了Windows/MAC版本，同时推出了浏览器插件版本。豆包PC客户端版本支持快捷划词翻译、AI搜索、一键常驻桌面等功能。豆包还可以帮助用户阅读、写作和创作，提供图片生成、快速阅读、快速撰写文章等功能，提高工作效率。
Seed-TTS是什么？Seed-TTS是由字节跳动推出的一系列大规模自回归文本到语音模型，能够生成与人类语音难以区分的语音。请访问AIbase官网了解更多信息。
在一堆真人互动影游的激烈竞争力，《美女，应接不暇》刚刚上线两天就成功地脱颖出，游戏不仅在社交媒体上引发了大量的话题讨论，在Steam取得了好成绩，吸引了众多KOL和KOC参与推广，更在抖音、微博等平台上引发了大量用户自发创作的相关内容，引起了全网热议。《美女，应接不暇》5月15日正式发售，游戏定价在42元。前往Steam，反转人生!《美女，应接不暇》给玩家营造了和现实生活相差无几的镜像人生，增强沉浸式代入感体验，打造一种现实人生逆袭的真实感。
进入2024年，字节跳动才开始围绕大模型全面摆开阵型，呈现出咄咄逼人的进攻态势。在2023年8月上线的豆包之外，字节跳动进入2024年后开始持续爆兵，推出了AI应用开发平台扣子、AI学习伙伴河马爱学、AI剧情互动产品猫箱、AI生图产品PicPci等面向国内、海外不同市场的众多AI产品。这就像iOS拥有了iPhone，形成了一个可以构建商业链条的闭环。
苹果在iPhone15Pro系列将静音拨片改为操作按钮”，但一直被用户吐槽。主要原因操作和反馈体验不如拨片，新增的可自定义功能又不丰富，无法满足需求，很多人甚至已经将其闲置。将在今年9月份发布的iPhone16全系四款机型都支持操作按钮，届时标准版用户也能体验到这种全新的交互方式。
近日，泡泡玛特发布一则2024年第 一季度最 新业务状况的公告，2024年一季度，泡泡玛特营收同比增长40%—45%，其中，中国内地市场营收同比增长20%—25%，港澳台及海外市场增速更为亮眼，一季度同比增长245%—250%。分渠道看，2024年一季度，泡泡玛特在中国内地市场各大渠道均迎来不同程度的增长。其中，零售店收入同比增长20%—25%;机器人商店同比增长15%—20%;泡泡玛特抽盒机�
2024年被很多人称为大模型应用的元年，毫无疑问，大模型已经成为共识，下一步更急迫的问题也摆在了大家的面前——大模型到底能够用在哪?有哪些场景能落地?怎么做才能创造真正的价值?在刚刚过去的AICon全球人工智能开发与应用大会上，InfoQ采访了在大模型应用领域的领跑企业数势科技创始人兼CEO黎科峰博士，交流大模型商业化落地的可行性路径，为行业提供启发。大模型在ToB领域蕴藏巨大机遇，企业出海或将成为落地加速器当前，许多传统企业对于如何将大模型技术整合到现有业务中感到迷茫。我们期待看到更多像数势科技这样的企业，通过创新的技术和产品，推动大模型商业化进程，为各行各业带来价值提升。
Joor是一款日记应用，它允许用户写下自己的想法，并由应用自动处理其余部分。它提供了一个简洁的界面，让用户能够轻松地记录下自己的思考和灵感，同时可能还具备一些自动整理和回顾的功能。
Samba是一个简单而强大的混合模型，具有无限的上下文长度。它的架构非常简单：Samba = Mamba + MLP + 滑动窗口注意力 + 层级MLP堆叠。Samba-3.8B模型在Phi3数据集上训练了3.2万亿个token，主要基准测试（例如MMLU、GSM8K和HumanEval）上的表现大大超过了Phi3-mini。Samba还可以通过最少的指令调整实现完美的长上下文检索能力，同时保持与序列长度的线性复杂度。这使得Samba-3.8B-instruct在下游任务（如长上下文摘要）上表现出色。
TC-Bench是一个专门用于评估视频生成模型的时间组合性的工具。它通过精心设计的文本提示、相应的真实视频以及强大的评估指标来衡量视频生成模型在不同时间点上新概念的出现及其关系转换的能力。TC-Bench不仅适用于文本条件模型，也适用于图像条件模型，能够进行生成性帧插值。该工具的开发旨在推动视频生成技术的发展，提高生成视频的质量和一致性。
Promptchains是一个革命性的AI工作流构建器，旨在通过提示链技术解锁AI的潜力。它将复杂任务转化为智能解决方案，实现AI的承诺。产品通过组合AI提示和其他工具到工作流中，使企业能够轻松定制、保存、重用和分享。它超越了AI交互的新奇性，创造了能够与熟练的人类员工并肩工作的解决方案。
Sanctuary是一款利用尖端AI技术为用户提供个性化冥想指导的应用程序。它通过智能学习用户偏好，提供每日更新的冥想内容，帮助用户改善专注力，减少压力，并促进更好的睡眠。该应用拥有超过10万次的个性化冥想创建记录，用户反馈显示，它简化了冥想过程，使冥想变得容易和可访问，对于缓解焦虑和整体压力水平有显著效果。
Partnerplace是一款专为合作伙伴关系管理设计的在线工具，它通过自动化繁琐的任务，如佣金处理，帮助企业高效管理和发展合作伙伴网络。该工具支持定制化合作伙伴计划，实现品牌专业体验，并通过集中化平台提高工作效率。Partnerplace的价值观包括弹性、参与度和连接性，旨在为用户提供一个完全定制化的、参与性强的、连接销售团队和CRM系统的合作伙伴管理系统。
Depth Anything V2 是一个经过改进的单目深度估计模型，它通过使用合成图像和大量未标记的真实图像进行训练，提供了比前一版本更精细、更鲁棒的深度预测。该模型在效率和准确性方面都有显著提升，速度比基于Stable Diffusion的最新模型快10倍以上。
OTTO SEO是Search Atlas推出的一款AI驱动的SEO工具，旨在通过自动化技术优化网站，提高SEO效率。它通过添加OTTO像素到网站，能够自动执行网页优化，包括技术修复、内容优化、反向链接建设和内容创作。OTTO SEO的主要优点在于节省时间、提高效率，并帮助营销团队或代理公司实现SEO策略的自动化和优化。
Help Scout提供的AI客服平台，通过人工智能技术，帮助客服团队提升工作效率，减少重复性工作，让团队成员能够专注于更复杂和个性化的客户对话。平台特点包括无需编程即可使用、快速回复、提升客户满意度，以及通过AI生成回复草稿等。
OpenVLA是一个具有7亿参数的开源视觉-语言-动作（VLA）模型，通过在Open X-Embodiment数据集上的970k机器人剧集进行预训练。该模型在通用机器人操作策略上设定了新的行业标准，支持开箱即用控制多个机器人，并且可以通过参数高效的微调快速适应新的机器人设置。OpenVLA的检查点和PyTorch训练流程完全开源，模型可以从HuggingFace下载并进行微调。
VideoLLaMA 2 是一个针对视频理解任务优化的大规模语言模型，它通过先进的空间-时间建模和音频理解能力，提升了对视频内容的解析和理解。该模型在多选视频问答和视频字幕生成等任务上展现了卓越的性能。
HumanPlus是一个研究项目，旨在通过模仿人类动作来训练人形机器人，从而实现自主技能学习。该项目通过模拟强化学习训练低级策略，并将这些策略应用到真实世界中，实现实时跟踪人类身体和手部动作。通过影子模仿技术，操作员可以远程操作机器人收集全身数据，用于学习不同任务。此外，通过行为克隆技术，机器人能够模仿人类技能，完成各种任务。
Jace是一款商业领域的AI助手，专注于提升营销效率，无需专业技能即可轻松启动和管理营销活动。其主要优点包括创建针对性的营销活动、实时监控性能和随时优化。
ARC-AGI是一个旨在测试人工智能系统是否具备类似人类一般流体智力的抽象和推理能力的数据集。它由400个训练任务和400个评估任务组成，每个任务都以JSON格式存储，包括输入输出对。该数据集可以作为人工智能基准测试、程序合成基准测试或心理测量智力测试。
PROTEUS是Apparate Labs推出的一款下一代基础模型，用于实时表情生成人类。它采用先进的transformer架构的潜在扩散模型，创新的潜在空间设计实现了实时效率，并能通过进一步的架构和算法改进，达到每秒100帧以上视频流。PROTEUS旨在提供一种通过语音控制的视觉体现，为人工对话实体提供直观的接口，并且与多种大型语言模型兼容，可定制用于多种不同应用。
Warp是一款使用Rust语言编写的终端应用程序，它通过集成AI和协作工具，提供了现代化的编辑、命令生成、可复用工作流和知识共享等功能，旨在提升开发者的生产力。Warp的AI功能可以建议正确的命令或解答编程问题，同时保持请求的私密性和安全性。Warp Drive允许用户组织难以记忆的命令，提高个人和团队的效率。此外，Warp还提供了自定义主题和以隐私为设计原则的安全性。
TalkWithGemini 是一款支持一键免费部署的跨平台应用，用户可以通过这个应用与 Gemini 模型进行交互，支持图片识别、语音对话等多模态交互方式，提高工作效率。
PowerInfer-2是一个为智能手机特别优化的推理框架，支持高达47B参数的MoE模型，实现了每秒11.68个token的推理速度，比其他框架快22倍。它通过异构计算和I/O-Compute流水线技术，显著减少了内存使用，并提高了推理速度。该框架适用于需要在移动设备上部署大型模型的场景，以增强数据隐私和性能。
emo-visual-data 是一个公开的表情包视觉标注数据集，它通过使用 glm-4v 和 step-free-api 项目完成的视觉标注，收集了5329个表情包。这个数据集可以用于训练和测试多模态大模型，对于理解图像内容和文本描述之间的关系具有重要意义。
E3Gen是一种新型的数字头像生成方法，能够实时生成高保真度的头像，具有详细的衣物褶皱，并支持多种视角和全身姿势的全面控制，以及属性转移和局部编辑。它通过将3D高斯编码到结构化的2D UV空间中，解决了3D高斯与当前生成流程不兼容的问题，并探索了在涉及多个主体的训练中3D高斯的表现力动画。