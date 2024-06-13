字节跳动或关停多个互动剧业务 包括泡泡心选、果冻心选等

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:随着字节商业化策略的进一步调整，巨量引擎所开发的一系列深受用户喜爱的IAP互动剧小程序，如泡泡心选、爪爪心选和果冻心选，将于6月17日正式停止运营。

在关停前，三个平台均已发布了详细的通知公告，以确保用户权益得到妥善保障。公告指出，用户在6月17日之前，仍可使用账户内尚未消耗的看点进行互动体验。

而自6月17日起，尚未使用的看点余额以及会员剩余有效期，将会根据既定规则进行折算退款，退款金额将原路退回至用户的付款账户。

（举报）