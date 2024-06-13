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Luma AI文生视频模型官网地址多少 Dream Machine在哪体验

2024-06-13 09:34 · 稿源：站长之家

Luma公司推出了一款名为Dream Machine的AI视频生成模型，它迅速在业界引起了轰动。这款产品利用了Luma在AI生成技术上的深厚积累，为用户提供了高效、直观的视频生成体验，具有以下特点与优势:

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速度与效率:Dream Machine能在短时间内生成高质量视频内容，每120秒完成120帧的制作。

逼真连贯的动作:保持角色一致性，模拟物理世界动作，视频自然流畅。

情感与场景匹配:根据场景情感需求匹配镜头语言，增强视频表现力。

风格多样性:适应多种风格，从电影到漫画滤镜。

免费体验:向所有用户开放免费体验机会。

这是小编测试的一个文生视频，可以看到Dream Machine生成的非常逼真，而且完全遵循我的提示词来生成

image.png

Luma公司成立于2021年，专注于3D内容生成，背后团队由计算机视觉、图形学和深度学习领域的顶尖科学家组成。公司在资本市场上获得了高度认可，完成了数千万美元的融资，投资方包括知名投资机构a16z等。

Dream Machine的问世给AI视频生成行业带来了新的冲击，提升了视频生成的标准，为视频创作者提供了前所未有的便利。尽管目前写实类效果的视频表现更好，风格化视频如动漫、水彩等稍弱，但随着技术的迭代和优化，Dream Machine有望成为视频创作领域的重要工具。

小编测试了下，通过文字提示生成视频，Dream Machine确实在即时连贯性、视频质量、细节清晰度和电影质感风格都表现不错，可以说是除了sora以外，目前生成质量最好的了。

免费体验地址:https://top.aibase.com/tool/dream-machine

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