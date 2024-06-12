董明珠称市场不相信眼泪：不断挑战自我才能推动行业发展

站长之家（ChinaZ.com）6月12日 消息:在近日于上海举办的SNEC PV第十七届（2024）国际太阳能光伏与智慧能源大会上，格力电器董事长董明珠发表了热情洋溢的演讲，深入探讨了光伏产业的发展前景以及格力在光伏空调领域的创新成果。

面对光伏行业的当前形势，董明珠展现了坚定的信念和决心。她强调，市场不相信眼泪，唯有持续斗争，不断挑战自我，光伏产业才能迎来更加光明的未来。她呼吁行业同仁要敢于与自己斗争，不断超越，共同推动光伏产业的繁荣发展。

在谈到制造业时，董明珠提出了一个全新的思考角度——利他思维。她认为，制造业不应该仅仅追求利润，而应该将利他作为行为的出发点。只有具备了利他的思想，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。

董明珠进一步阐述了格力电器进军光伏产业的初衷。她指出，随着电力需求的不断增长，空调已经成为电力消耗的主要来源之一。因此，格力电器决定利用自身在空调领域的优势，积极探索光伏与空调的融合，研发出更加高效、节能的光伏空调产品。

她自豪地介绍了格力电器的创新成果——光储空技术。这项技术将光伏发电与变频多联机有机结合在一起，使得空调在运行时可以直接采用光伏直流电来驱动，既减少了电量消耗，又提高了用电效率。目前，格力光伏直驱变频多联机空调已经成功应用到深圳地铁12号线，据测算一年节约电费近1500万元。

董明珠表示，格力光伏直驱技术的应用不仅让空调具备了发电功能，实现了0电费，还能对外发电，减轻电网压力，实现能源自给自足。这一创新技术不仅展示了格力电器的技术实力，也为光伏产业的发展提供了新的思路和方向。

（举报）