闲鱼回应多用户未经本人允许挂售同事：不可售卖非个人资产

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息:近日，闲鱼平台上出现了一股独特的“售卖”风潮，用户们纷纷将自己的公司、工作甚至同事作为折扣商品上架，引起了广泛关注。这些商品的售价从9.9元到80000元不等，数量已超过500条。

在这些独特的商品描述中，不少用户以真挚的情感作为卖点，试图吸引潜在买家。例如，有用户写道:“真心好单位，只上了一点点班，还没舍得好好工作”，还有用户表示:“刚到岗没好意思辞职，现寻一枚上进之人接力，618期间8折可小刀”。这些描述充满了个性和情感色彩，很容易让人产生共鸣。

更为有趣的是，部分用户甚至将自己的老板和同事也挂上了闲鱼平台。不过，这样的行为显然已经超出了闲鱼平台的规则范畴。

针对这一现象，闲鱼官方迅速做出了回应。他们表示，出售他人及他人资产是不可取的，这既违反了平台规则，也违背了基本的道德和法律原则。无论用户是否喜欢，都不可售卖非个人资产。通过这种方式来增加收入，不仅不道德，也不可持续。

虽然闲鱼官方明确表示了禁止售卖非个人资产的态度，但他们也提到了未来可能的发展方向。闲鱼表示，虽然不能售卖公司、老板和同事，但个人可以通过平台一键“挂自己”来做副业。这一功能的研发正在进行中，预计将为用户提供更多元化的选择和机会。

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