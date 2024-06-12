苹果市值一夜大涨超1.5万亿：iPhone将接入ChatGPT

站长之家（ChinaZ.com）6月12日 消息:在6月11日的美股市场交易中，三大指数收盘表现各异，纳指和标普500指数均实现了历史性的收盘新高，而道指则小幅下跌。

然而，苹果公司的股价却一枝独秀，大涨超过7%，不仅刷新了历史新高，更实现了自2022年11月以来的最大单日涨幅。这一涨幅使得苹果的市值飙升了2151亿美元，折合人民币约15604亿元，总市值达到了惊人的3.18万亿美元。

这一涨幅的背后，离不开苹果在WWDC大会上的一系列重大宣布。苹果在大会上正式发布了其首个生成式AI大模型Apple Intelligence，这一举措标志着苹果正式迈入了AI时代。Apple Intelligence将AI大语言模型整合到了iPhone、iPad、Mac等多种苹果设备中，使用户能够利用AI进行文档撰写、内容审查校对，甚至可以直接让AI生成图像。

更值得一提的是，苹果还宣布与OpenAI建立合作伙伴关系，iPhone将接入ChatGPT并推出Apple Intelligence套件。这一合作将使得苹果手机用户能够享受到更为智能、便捷的服务，无疑将极大地提升用户粘性。同时，这也为苹果的其他设备销量增长带来了新的动力。

此外，苹果还宣布其新款产品Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。其中，在中国大陆的起售价接近3万元。这一产品的推出，将进一步丰富苹果的产品线，满足消费者对高品质产品的需求。

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