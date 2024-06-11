欧足联发布2024欧洲杯得分王奖杯 蚂蚁旗下全球化品牌ALIPAY+冠名

2024欧洲杯将于6月14日-7月14日在德国的十座主办城市举行，6月11日，欧足联官方发布了2024欧洲杯“支付宝得分王奖杯”，奖杯将在赛事结束后，颁发给今年欧洲杯决赛阶段进球最多的球员。

欧足联官网发布2024欧洲杯得分王奖杯

今年的欧洲杯得分王奖杯由蚂蚁集团旗下全球化品牌Alipay+冠名，奖杯的上半部分，由一个踢球者的形象组成了汉字的“支”，设计灵感来自中国2000多年前小篆体，底座则由24片海浪组成，每一片海浪上分别篆刻着24个参赛国的名字。

海内存知己，天涯若比邻。蚂蚁集团在其官方公众号上解释了奖杯的设计理念:“支付和体育都是世界语言，蚂蚁集团希望发挥数字科技与数字支付的能力，促进世界更加共融互通，也希望借助这座奖杯，把中国传统文化与蚂蚁的全球化理念，传递给全世界。”

Alipay+冠名2024欧洲杯得分王奖杯，造型融合中国传统文化与全球化理念

2018年11月，支付宝与欧足联达成为期8年欧足联国家队赛事全球合作伙伴关系。本届欧洲杯，蚂蚁集团及旗下包括支付宝在内的13个子品牌为赛事顶级合作伙伴，在得分王奖杯冠名、欧足联官网品牌露出等主要权益方面，蚂蚁首推的均是全球化品牌Alipay+;在开赛后的现场LED屏上，海外球迷将看到的，也是蚂蚁集团旗下三大海外品牌Alipay+、WorldFirst（万里汇）、Antom(安通环球)。

根据欧足联官方公布的数据，上一届欧洲杯全球观众人数达到52.3亿，仅最后一场决赛就在全球范围内产生了3.28亿的直播观众。本届欧洲杯在全球范围内的关注度与影响力必将超越上届，不难看出，蚂蚁集团也借此次欧洲杯，着力拓展其全球化业务，尤其是作为赛事全球支付合作伙伴的Alipay+，更将在赛场之外让全球球迷切实感受到数字支付带来的便利。

据了解，目前已经有来自全球30个电子钱包、银行app等合作伙伴的用户可以在欧洲的商场、免税店、超市，特别是欧洲杯主办国德国的各大球场使用自己的移动支付应用进行付款，享受各种商家特色优惠。这些用户无需下载新的APP，只要使用自己的电子钱包，看到Alipay+的蓝色二维码牌，就可以扫码支付。

柏林著名的卡迪威百货内，店员推荐使用Alipay+支付享受折扣优惠

慕尼黑安联球场的拜仁特许纪念品商店，球迷使用支付宝购买纪念品。欧洲杯开赛后，这里也将变为欧洲杯纪念品特许店

“六年前，蚂蚁集团与欧足联开启合作，我们希望移动支付和足球一样成为全球通用的语言，用科技为每个消费者和商家带去更好的体验和全球发展的机遇。”蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋表示，“2024欧洲杯即将开启，我们非常高兴地看到，Alipay+携手全球合作伙伴，让不同国家的球迷可以使用自己的电子钱包尽享欧洲杯的精彩，深度体验德国的文化，共享全球交流与合作。”

借助顶级赛事出海，已经成为中国企业推广全球化业务的重要方式。以本届欧洲杯为例，13家顶级赞助商中，有5家来自中国，包括蚂蚁集团、vivo、比亚迪、速卖通和海信，分别代表了支付科技、智能手机、新能源汽车、跨境电商等热门“出海赛道”，中国企业的全球化业务范围与影响力增长显著。

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