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俞敏洪道歉后 董宇辉发声抗拒卖货：称非常反感被叫网红

2024-06-11 17:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月11日 消息:6月11日，东方甄选股价下跌一度超过10%，最终收跌9.01%，报13.94港元。

近期，东方甄选的高管董宇辉在一档户外电台节目中表达了对直播带货的复杂情感。他坦言自己非常抗拒卖东西，并且至今仍未完全享受这份工作。董宇辉表示，这种态度可能源于他过去的职业性格和当前工作之间的冲突。尽管他认可直播带货的社会意义，但个人情感上并未感到喜悦。

董宇辉对“网红”一词表示反感，他更倾向于被称为“下岗教师”或其他称谓。他强调，网红一词在英语中被译为“celebrity”，这并非一个褒义词，往往与吸引眼球的愚蠢行为相关联。董宇辉还透露，由于直播工作，他的父母长期受到骚扰，这使他感到歉疚，并考虑放弃直播事业。

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5月31日，公司创始人俞敏洪在直播中直言“东方甄选现在做得乱七八糟”，这一言论随后在6月3日冲上微博热搜，并引发了一系列关于东方甄选直播间画风和带货方式变化的讨论。

随后，俞敏洪发布公开信向东方甄选的客户、股东和投资者道歉，解释称“东方甄选做得乱七八糟”只是与朋友之间的谦虚表达，并未料到会引起如此广泛的关注。他还表示，自己已经到了退休年龄，未来将减少在商业领域的投入。

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