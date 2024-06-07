站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:在6月6日的360AI新品发布会上，周鸿祎现场展示了360AI搜索的预测能力，他大胆预测了2024年高考作文题目。而就在今天上午全国高考语文考试结束后，这一预测被证实极具前瞻性。有网友发现，周鸿祎昨日现场预测的10道高考作文题中，竟然精准地押中了本次高考北京卷、全国甲卷和新课标I卷的三道作文题。

这一惊人的准确率再次证明了360AI搜索在大数据分析和预测方面的强大实力。全国甲卷的作文题目深入探讨了青少年在人际交往中的心理问题，与360AI搜索押题建议中关注的现代生活中青少年心理健康方向不谋而合。北京卷的“历久弥新”一题，则与360AI搜索在押题建议中分析的历史传承与时代创新的关系，以及如何在尊重历史的基础上推动社会创新发展，有着异曲同工之妙。

最为令人瞩目的是，新课标I卷的作文题目要求考生谈谈对互联网及人工智能影响的认知，这与前一日360AI搜索押题结果中“思考人工智能技术如何影响我们的工作、学习和生活，以及我们应该如何适应这一变化”的预测几乎完全一致。

这不仅展现了360AI搜索在人工智能领域的深厚底蕴，也预示着人工智能在教育领域将发挥越来越重要的作用。

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