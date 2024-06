midjourney教程：如何midjourney生成逼真的人像照片 附22个好用的midjourney提示词

Midjourney是一款强大的图像生成工具,它通过使用成千上万的摄影图片进行训练,具备了生成逼真图像的能力。这种技术不仅彻底变革了摄影艺术,也使得每个人都能够成为艺术家,在Midjourney的数字画布上创作出具有变革性想法的作品。

Midjourney与摄影艺术之间存在着紧密的联系。了解摄影中的不同流派以及它们的底层逻辑,对于充分利用Midjourney生成逼真图像的能力至关重要。本文旨在介绍各个摄影流派的特点,并详细说明如何为Midjourney编写针对每个流派的提示词,以帮助用户生成特定风格的图像。

人像摄影 (Portrait Photography) 是捕捉个人或群体个性和情绪的摄影形式。在Midjourney中,仅使用"portrait"、"portraiture"、"face"或"expression"等词汇,可能不足以生成人像摄影作品,因为这些词汇也可能与肖像画相关。为了确保生成的是人像摄影作品,可以使用"portrait photography"这样的专业术语。此外,添加与摄影有关的词汇,如特定的相机型号、"camera"或"shot"等,可以暗示图像是由相机拍摄的,从而提高生成人像摄影作品的可能性。

以下是一些案例分享:

1、红色汉服美女写真

提示词:垫图+A beautiful Chinese woman, dressed in a flowing red Warring States period robe, solid colored Hanfu, brick red Hanfu, cotton and linen material, wide sleeves, belt and cuffs embroidered with some patterns, turned around and looked back, the hem of the skirt fluttered, simple ancient Chinese traditional hairstyle, clean background, blurred background, natural lighting, cinematic texture, soft lighting, captured by Canon cameras,8K --ar3:4

提示词中文大意:

一个美丽的中国女人,穿着飘逸的红色战国袍,纯色汉服,砖红色汉服,棉麻材质,宽袖,腰带和袖口绣着一些纹路,转身回眸,裙子下摆飘动,简约的中国古代传统发型,干净的背景,虚化的背景,自然光照,电影质感,柔和光线,由佳能相机拍摄

2、蛋壳宝宝儿童写真

a photorealistic image of an adorable3-month-old Chinese baby with chubby cheeks and big eyes, wearing a Avocado green knitted sweater, sitting inside a giant cracked eggshell covered with moss, in a spring forest with soft natural light. The baby's hands are resting on his chest and he is looking at the camera with a sweet expression. Blurred background, shallow depth of field, --ar3:4--v6.0--s750--style raw

一个可爱的3个月大的中国婴儿,胖乎乎的脸颊和大眼睛,穿着鳄梨绿色针织毛衣,坐在一个巨大的布满苔藓的破裂蛋壳里,在一片柔和的自然光下的春天森林中。婴儿的手放在胸前,他看着镜头,表情甜美。背景模糊,景深浅

3、汤姆小白猫写真

提示词:垫图+ A beautiful Chinese girl, sweet smile, white skin, bright big eyes, delicate makeup, pink powder blusher and eye shadow, dark brown hair combed into two lovely ball heads, wearing a white strapless dress, white lace gloves, pink ribbon bow tied around her neck, soft purple background, studio lighting,85mm lens, close-up lens --ar3:4

提示词中文大意:

一位美丽的中国女孩,甜美的微笑,白皙的皮肤,明亮的大眼睛,精致的妆容,粉色腮红和眼影,深棕色头发梳成两个可爱的丸子头,穿着白色的抹胸连衣裙,戴着白色的蕾丝手套,脖子上系着粉色的缎带蝴蝶结,柔和的紫色背景,摄影棚灯光,85mm 镜头,特写镜头

4、竹韵国风美女