Chrome浏览器将内置AI大模型Gemini Nano 新版开启内测

站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:Chrome团队宣布，正在探索“内置 AI”概念，即浏览器将具有内置 AI 模型，以便为浏览器功能和网络平台 API 启用设备上的 AI。

官方介绍称，借助内置 AI，您的网站或 Web 应用将能够针对基础模型和专家模型运行各种 AI 任务，而无需担心部署和管理上述模型。特别是，Chrome将推出 Gemini Nano，这是 Gemini 模型系列中最小的版本，可在大多数配备 Chrome 的现代台式机和笔记本电脑上本地运行。

据了解，最新的 Chrome 已经内测内置了 Gemini Nano 大语言模型（4bit3.25B），可以用来做摘要、翻译、写作等任务，并且可以完全本地运行，离线免费。加入早期预览版计划，体验处于早期阶段的内置 AI API

内置 AI 为 Web 开发者带来的好处

与在设备端 AI 中自行构建模型相比，内置 AI 具有以下优势:

易于部署:浏览器分发模型时，会考虑设备功能并管理模型的更新。这意味着，您无需负责通过网络下载或更新大型模型。您无需解决存储空间逐出、运行时内存预算、传送费用和其他难题。

使用硬件加速功能:浏览器的 AI 运行时经过优化，可以充分利用可用的硬件，无论是 GPU、NPU 还是回退到 CPU。因此，您的应用可以在每台设备上获得最佳性能。

在设备上运行的好处

使用内置 AI 方法，在设备上执行 AI 任务变得轻而易举，这反过来又具有以下优势:

本地处理敏感数据:设备端 AI 可以改进您的隐私保护故事。例如，如果您处理敏感数据，则可以通过端到端加密为用户提供 AI 功能。

流畅的用户体验:在某些情况下，无需往返于服务器，意味着您可以提供近乎即时的结果。设备端 AI 可能是可行功能与次优用户体验之间的区别。

对 AI 的访问权限更高:用户的设备可以承担一些处理负载，以换取对功能的更多访问权限。例如，如果您提供高级 AI 功能，则可以使用设备端 AI 来预览这些功能，以便潜在客户可以看到您产品的优势，而无需支付额外费用。这种混合方法还可以帮助您管理推断费用，尤其是针对常用用户流的推断费用。

离线使用 AI:即使没有互联网连接，您的用户也可以使用 AI 功能。这意味着您的网站和 Web 应用可以离线使用或采用可变连接方式，按预期运行。

申请网址:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZXeiwj9KO9jMctffHPym88ln12xNWCrVkMY_u06WfSTulQg/viewform?pli=1

官方文档:

https://developer.chrome.com/docs/ai/built-in?hl=zh-cn

（举报）