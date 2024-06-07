Google Play Store整顿生成式AI应用 严控不当内容传播

站长之家(ChinaZ.com) 6月7日 消息:Google近日发布了针对AI应用程序的新指导方针，旨在减少“不适当”和“被禁止”的内容传播。根据报道，Google Play Store宣布了对生成式AI类应用的整顿，要求这类应用限制不当内容的传播。

根据最新政策，所有提供生成式 AI 功能的应用必须采取有效措施，防止生成和传播色情、暴力等受限制的内容。此外，开发者需要对 AI 模型进行严格的测试，以确保其生成的内容符合社会道德和法律规定。

新政策的适用范围包括基于文本、语音和图像输入提示，通过 AI 生成内容的各类应用，如聊天机器人、图像生成器以及语音和视频生成工具。然而，这一规定并不适用于那些仅作为 AI 内容展示平台的应用，或者将 AI 作为提高工作效率的工具的应用。

Google Play 还特别指出了 AI 生成的违规内容类型，包括但不限于深度伪造材料、诈骗辅助内容、鼓励危险行为的内容、欺凌和骚扰行为、满足性需求的内容、生成虚假官方文件以及恶意代码等。

为了提升应用上架的透明度和简化流程，Google 还计划在未来增加新的功能，使开发者能够更加方便地向商店提交他们的 AI 应用。

通过这些措施，Google 展现了其对于维护数字环境健康、保护用户权益的坚定决心。这不仅有助于提升用户体验，也促进了 AI 技术的健康发展和应用。随着新规的实施，我们期待看到一个更加清洁、有序的数字世界。

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