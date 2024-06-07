OpenAI将从CEO Sam Altman有关联的核聚变公司购买电力

划重点: ⭐ OpenAI 与核聚变初创公司 Helion 洽购尚未可能实现的核聚变驱动发电机提供大量电力。 ⭐ OpenAI 的 CEO 同时是 Helion 董事会主席，拥有3.75亿美元的核能公司股份，但已退出洽购谈判。 ⭐ OpenAI 可能需要大量电力来运行机器学习数据中心，而这也与其参与的数百亿美元 AI 超级计算机计划相关。

站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:据《华尔街日报》报道，OpenAI 正在与 Helion 洽购尚未可能实现的核聚变驱动发电机，以为其机器学习数据中心提供 “大量” 电力。OpenAI 的 CEO Sam Altman 同时担任 Helion 董事会主席，拥有该核能公司3.75亿美元的股份。不过据称，他已退出了这些谈判，以避免利益冲突。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

如果 OpenAI 与 Helion 达成协议，对于 Helion 来说将是一次胜利。该公司旨在利用尚在研发阶段的技术建造实用的核聚变发电厂。无论双方达成何种协议，都可能意味着 Helion 将获得更多的研发资金，以便继续追求可能尚不可行的核聚变技术。

需要指出的是，OpenAI 目前在 Microsoft Azure 服务器上训练和运行其人工智能模型，并未据悉拥有任何数据中心。有传言称，一项价值1，000亿美元的 AI 超级计算机项目名为 “Stargate” 可能是这些电力的一个潜在用途。这一超级计算机项目得到了 OpenAI 的支持，并预计需要五千兆瓦的电力。值得注意的是，据称这座超级计算机的预计完成日期为2028年，正好与 Helion 首个客户微软预计从这家初创公司获取电力的时间相吻合。

尽管微软的交易涉及一座50兆瓦的发电厂，但或许 Helion 的发电能力远不止于此，该公司希望向 OpenAI 出售其能源供应，因为如果 OpenAI 希望建造更多的超级计算机，它将需要大量电力。

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