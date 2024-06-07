AI日报：快手版Sora可灵开放测试；阿里悄悄开源Qwen2系列模型；Grok 1.5V或将接入Midjourney；柯南动画风AI刷屏抖音

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1、媲美Sora？快手文生视频模型可灵开放测试 更懂物理，最长可生成2分钟视频

快手公司推出了全新视频生成大模型「可灵」，结合了Sora技术路线和自研技术创新，能生成长达2分钟、30fps、1080p分辨率的超长视频，支持多种宽高比，模拟物理世界特性。

【AiBase提要】 💡能生成长达 2 分钟、30fps、1080p的超长视频，支持多种宽高比。 💡能准确刻画复杂运动、模拟物理特性，比如倒牛奶时的重力规律和液面上升 💡目前可灵大模型已在快影APP中开启邀测，当前版本支持生成720P视频 详细介绍及更多视频点此查看：https://mp.weixin.qq.com/s/d-hc9Ec3kse78eCwIypQdg 官网地址：https://top.aibase.com/tool/kelingdamoxing

2、阿里云通义千问开源Qwen2系列模型：性能显著提升

阿里巴巴悄悄发布了 Qwen2 系列模型，是 Qwen1.5 的重大更新，性能显著提升。模型包含5个不同规模的预训练和指令微调模型，支持处理长文本，多语言优化，表现优异。

【AiBase提要:】 ✨ Qwen2系列包含5个不同规模的预训练和指令微调模型，支持处理长文本，最大上下文长度可达128K tokens。 🌍 在多语言方面做了优化，增加了27种语言的高质量数据，表现优异在自然语言理解、知识、代码、数学和多语言理解等能力上。 🚀 Qwen2持续提升在代码和数学能力方面，特别在多种编程语言和数学解题能力上有显著提升。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/qwen2

3、X狂给壁纸流量的原因找到了！Grok 1.5V即将发布 或将接入Midjourney

最近，X平台疯狂给壁纸博主流量，让许多人羡慕不已。经过调查，发现原因在于Grok 1.5V即将发布，可能接入Midjourney，支持图像生成，让用户可以在Grok里生图并直接发布到X。这一举动解释了之前X给壁纸博主推流的原因。

【AiBase提要:】 🔍 Grok 1.5V即将发布，可能接入Midjourney，支持图像生成。 📱 xAI正努力实现Grok多模态化，允许用户上传照片获得文本回复。 💡 X平台疯狂给壁纸博主推流的原因在于Grok即将支持图像生成，提供更多创作可能性。

4、2天用户增长10万！Cara因保护艺术家作品免受AI抓取备受热捧

人工智能技术的迅速发展带来了新挑战，艺术家们担心作品被用于训练AI工具。Cara应用应运而生，为艺术家提供保护作品的平台，用户数量迅速增长。

【AiBase提要:】 🎨 Cara应用是艺术家们保护作品的新选择，限制AI使用。 🚀 Cara应用用户数量从不到10万激增至超过30万，成为热门应用。 💡 Cara应用设计融合社交媒体元素，降低用户采用障碍，引起创意人士关注。

5、700万网友用AI“转生”做侦探 柯南动画风AI特效刷屏抖音

这篇文章介绍了一款名为“柯南动画风”的AI特效在抖音上走红的现象。该特效允许用户上传照片，通过AI技术转换成《名侦探柯南》动画风格的形象，并生成视频，引发了超过700万网友的使用。这种AI特效的流行展示了AI技术在内容创作领域的潜力，为用户提供了新的娱乐方式。

【AiBase提要:】 🔥 AI特效“柯南动画风”在抖音走红，吸引700万网友使用。 # 一键式创作过程降低用户门槛，让更多人参与。 # AI技术展示在内容创作领域的潜力，为用户提供新的娱乐方式。

6、AI玩法又升级！X博主通过Runway“穿越”《模拟人生》

宝藏AI动画博主"Framer"再次展示了其创意和技术，通过AI技术实现了"穿越"体验，将自己置身于经典游戏《模拟人生》的房间中。他巧妙运用多种AI工具和创意方法，展现了精湛的动画制作技艺，呈现出极富创意的作品，彰显了AI技术在艺术创作领域的无限可能性。

【AiBase提要:】 🎨 Framer通过AI技术实现了"穿越"体验，将自己置身于《模拟人生》的房间中。 🎬 他运用Magnific、Runway等工具对房间背景和人物动作进行精细处理和融合，确保视觉效果统一。 🚀 利用Midjourney、Runway Gen-2、PS GenerativeFill等工具制作太空遨游、海上航行等场景，展示了多种AI工具的结合应用。

7、腾讯开源人像照片生成视频模型V-Express

腾讯公司开源了一款创新的模型V-Express，能够使用人像照片生成视频。该模型通过平衡不同控制信号，实现对姿态、输入图像和音频的综合控制。V-Express方法的逐步丢弃操作解决了弱信号在强信号干扰下的问题，成功实现了受音频控制的视频生成。腾讯表示将继续研究V-Express方法，促进肖像视频生成领域的发展。

【AiBase提要:】 🔑 V-Express模型能使用人像照片生成视频，通过平衡不同控制信号实现综合控制。 🚀 V-Express解决了弱信号在强信号干扰下的问题，成功实现了受音频控制的视频生成。 💡 腾讯将继续研究V-Express方法，探索其在更广泛领域的应用，促进肖像视频生成领域的发展。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/v-express

8、DuckDuckGo引入AI Chat，提供私密聊天服务

DuckDuckGo搜索引擎推出AI Chat聊天机器人服务，承诺保护用户隐私。用户可选择不同模型进行对话，并有关闭选项。公司强调尊重用户隐私，提供匿名化访问热门AI聊天机器人的方式。

【AiBase提要:】 ⭐ 用户可自由选择不同模型进行对话，包括两个专有模型和两个开源模型。 ⭐ DuckDuckGo承诺保护用户隐私，不保留用户IP地址，但会临时使用网络标识符以确保安全。 ⭐ 公司警告用户禁止非法活动，侵犯他人权利，创建垃圾邮件等行为，用户需承担责任。

9、高考作文人工智能上热搜：AI时代 人们的问题是否会越来越少?

这篇文章讨论了2024年高考作文题目以人工智能为核心议题，引发考生们对于技术发展与思考能力之间关系的思考。文章从多个角度探讨了人工智能对生活方式、信息传播、思考能力的影响，以及对未知世界的探索欲望。高考作文题目设计考察了考生的文学素养、写作技巧，以及对社会现象和时代变迁的敏感度和思考深度。

【AiBase提要:】 🤖 人工智能如何改变生活方式，加速信息传播和处理 🧠 技术变革是否导致思考能力退化 🌐 科技便利下如何保持对未知世界的好奇心和探索精神

10、抖音上线发评行为异常等网络水军识别模型 将打击网络水军造谣蹭热等行为

抖音近期宣布打击网络水军行为，包括造谣蹭热、侵犯隐私、低俗导流等行为。平台已上线多个网络水军识别模型，清理违规视频和评论，处罚账号超133万个，成功打击10余起案件。

【AiBase提要:】 🚫 造谣蹭热类：抖音清理同质化造谣评论，引流制造学校矛盾，持续清理不良行为。 🔍 侵犯隐私类：平台查删售卖他人隐私信息，重点封禁账号，加强技术手段，保护用户隐私。 🔞 低俗导流类：抖音屏蔽低俗暗号评论，拉黑相关账户，上报公安机关，持续打击色情服务导流。

11、AI毛毡滤镜在抖音火爆

近期，抖音平台上掀起了一股新的AI滤镜热潮，毛毡滤镜迅速走红并占据了抖音热榜。这款特效让用户将普通照片转换成具有羊毛毡手工艺质感的图像，呈现柔美、温馨的视觉效果，给人温馨治愈的感觉。AI滤镜的流行展示了审美、创意与文化内涵的结合，为用户提供丰富多彩的视觉体验。

【AiBase提要:】 ✨ 毛毡滤镜走红抖音热榜，#用AI穿越奇妙毛毡世界#成为热门话题。 🌟 AI滤镜展示技术创新，体现文化和艺术内核的结合，吸引力十足。 💡 用户追求个性化创意表达，AI技术在艺术创作领域展现新可能性。

12、Adobe回应新隐私服务条款问题：不会分析本地存储内容

Adobe公司因新的隐私服务条款语言引起公众愤怒，用户对其可能对内容进行监控和AI训练表示担忧。Adobe回应称不会访问用户设备上存储的内容，但会分析上传至其云端服务的内容。

【AiBase提要:】 ⭐ 用户对Adobe可能对其内容进行监控和AI训练表示担忧。 ⭐ Adobe回应称不会访问用户设备上存储的内容，但会分析上传至其云端服务的内容。 ⭐ Adobe的新隐私服务条款引发用户不满，部分用户表示取消订阅意愿。

13、Galileo发布Luna，重新定义GenAI评估

Galileo最新推出的Luna Evaluation Foundation Models彻底改变了企业对GenAI系统评估的方式，大幅提升了速度、降低成本，同时提高准确性。这一革命性产品将为企业带来全新的评估体验。

【AiBase提要:】 ⭐ Luna Evaluation Foundation Models重新定义了企业GenAI评估，提升速度、降低成本，提高准确性。 ⭐ Luna的创新核心在于专为特定评估任务设计的小型语言模型，极大简化了评估流程。 ⭐ Luna超越了竞争对手，AUROC得分达到0.78，在准确性方面表现卓越。 详情链接:https://www.rungalileo.io/blog/introducing-galileo-luna-a-family-of-evaluation-foundation-models

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