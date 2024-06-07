搜索引擎引DuckDuckGo推出AI Chat聊天机器人，承诺保护对话隐私

划重点: ⭐ DuckDuckGo 引入 AI Chat，提供私密聊天服务 ⭐ 用户可自由选择不同模型进行对话 ⭐ 公司承诺保护用户隐私，提供关闭选项

站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:随着隐私保护备受关注的 DuckDuckGo 搜索引擎引入了 AI Chat，这是一个可选的、免费的聊天机器人服务，用户可根据自己的需求选择不同的模型进行对话，并且 “可以轻松关闭”，产品提供关闭选项无疑表明了对产品的自信。

或许考虑到人们对 AI 软件的抵制，这是一个明智的品牌防护举措。DuckDuckGo AI Chat 由 DuckDuckGo 首席设计师 Nirzar Pangarkar 描述为 “一种匿名访问热门 AI 聊天机器人的方式”，这并不意味着公司无法根据 IP 地址追踪到用户。DuckDuckGo 表示，它不会保留用户的 IP 地址，但会临时使用网络标识符以确保安全。

公司在其隐私政策和服务条款中警告用户，如果用户违反法律或商业使用 AI Chat 而导致公司受到起诉，用户可能需承担责任。禁止的行为包括:非法或有害活动;侵犯他人权利;创建垃圾邮件或恶意软件;色情或淫秽活动;导致身体或经济损害，或违反法律;受监管的活动（如法律、医疗、金融）;或干扰 ChatAI 或其他 DuckDuckGo 服务。只要不用于恶意目的，DuckDuckGo 对您的机器人对话的匿名化保持不变，身份信息将被隐匿，不会被 OpenAI、Gemini 和 Anthropic 等数据公司获得。

要求其 AI 模型提供商不得使用提交的提示或生成的输出来开发或改进其模型。此外，合作伙伴应在30天内删除接收到的所有信息，但安全和法律合规方面有例外。DuckDuckGo AI Chat 允许用户在两个专有模型（OpenAI 的 GPT3.5Turbo、Anthropic 的 Claude3Haiku）和两个开源模型(Meta Llama3和 Mistral 的 Mixtral8x7B)中进行选择，并计划随后添加更多选择。在做出选择时，用户将看到一个摘要菜单，其中概述了模型之间的区别，主要是两个商业模型具有 “高内置审查”，而 Llama3具有 “中等内置审查”，Mixtral 具有 “低内置审查”。

Pangarkar 承认公司之所以加入 AI 是因为其他公司都在这样做，但坚称 DuckDuckGo 只是在追求提供尊重用户隐私的产品。他表示:“在整个行业竞相整合生成式 AI 的过程中，人们很容易因为其他公司都在这么做而加入 AI 功能，我们采取了不同的方法。在向我们的产品中添加任何 AI 辅助功能之前，首先是 DuckAssist，我们的 AI 增强即时回答，现在是 AI Chat，我们仔细考虑如何使它们成为搜索和浏览体验的增值，并谨慎推出以确保情况如此。”

他补充说:“我们还意识到并非所有人都适合使用这些功能，因此我们将我们的 AI 辅助功能设为完全可选;如果您不感兴趣，可以轻松关闭它们。”DuckDuckGo AI Chat 目前是免费的，使用配额未公开。Pangarkar 表示，公司正在考虑推出使用配额更高和用户托管选项的付费计划。

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