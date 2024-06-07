报道：美国政府将就对微软、OpenAI 和英伟达展开反垄断调查

划重点: - 🧐 美国 FTC 和 DOJ 据报道将分工负责，分别对微软、OpenAI 和英伟达展开反垄断调查 - 🤝 FTC 将调查 OpenAI 与其最大投资者微软之间的交易，而 DOJ 将主导对英伟达的调查 - 💼 报道指出，此举并不代表拜登政府对这三家公司展开案件，但2019年的类似合作导致政府对谷歌、苹果、亚马逊和 Meta 提起了诉讼

站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:据《纽约时报》报道，美国联邦贸易委员会（FTC）和司法部(DOJ)据称已同意分工负责，分别对微软、OpenAI 和英伟达展开潜在反垄断违规行为的调查。其中，DOJ 将主导对英伟达的调查，而 FTC 将对 OpenAI 与其最大投资者微软之间的交易展开调查。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

今年1月，FTC 开始调查科技公司对较小人工智能公司的投资是否存在潜在的反垄断问题。该机构向 Alphabet、亚马逊、Anthropic、微软和 OpenAI 发送了调查函。Alphabet（谷歌的母公司）和亚马逊都是 Anthropic 的投资者。另外，FTC 已经就 OpenAI 的数据收集做法展开调查，旨在确定该公司是否造成了潜在伤害并散布了关于个人的虚假信息。微软对 OpenAI 的投资也可能在美国以外受到审查，因为欧盟委员会和英国的竞争与市场管理局分别就微软对 ChatGPT 制造商130亿美元的投资展开调查。

而在美国，英伟达并未出现在任何反垄断讨论中。英伟达被视为推动人工智能繁荣的芯片制造中的主导力量。其 H100GPU 备受追捧，导致该公司的估值飙升。法国反垄断机构曾于2023年9月在反竞争调查中搜查了英伟达在法国的办公室。

《纽约时报》表示已就此事向微软和英伟达发函，但截至目前尚未收到回复。FTC 和 DOJ 均拒绝置评。OpenAI 也拒绝置评。需要指出的是，两家机构的调查并不意味着拜登政府正在对这三家公司展开案件。然而，报道指出，2019年类似的合作导致政府对谷歌、苹果、亚马逊和 Meta 提起了诉讼。

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