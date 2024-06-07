高考作文人工智能上热搜：AI时代 人们的问题是否会越来越少?

站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:随着2024年高考语文科目的落幕，考生们的心头重担暂时放下，而网络上对于今年高考作文题目的热议却如潮水般汹涌。

今年，高考作文题目依旧牵动着亿万网友的心，各地试题纷纷亮相，其中，新课标I卷的作文题尤为引人注目，它首次将人工智能作为核心议题。

题目如下:

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分） 随着互联网的普及、人工智能的应用，越来越多的问题能很快得到答案。那么，我们的问题是否会越来越少? 以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。 要求:选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题;不要套作，不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

据悉，面对这样的作文题目，考生们需要从多个角度进行思考。他们可以探讨人工智能如何改变我们的生活方式，分析它如何加速信息的传播和处理，同时也需要反思这种技术变革是否导致了我们思考能力的退化。此外，考生们还可以从哲学层面出发，思考人类对于未知的探索欲望是否会因为技术的便利而减弱，以及我们如何在享受科技带来的便利的同时，保持对未知世界的好奇心和探索精神。

此次高考作文题目的设计，既考察了考生们的文学素养和写作技巧，也考验了他们对社会现象和时代变迁的敏感度和思考深度。

以下文章分别由ChatGPT以及百度文心一言生成:

ChatGPT

百度文心一言

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