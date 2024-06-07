抖音上线发评行为异常等网络水军识别模型 将打击网络水军造谣蹭热等行为

站长之家(ChinaZ.com) 6月7日 消息:今日，抖音宣布将打击网络水军造谣蹭热、侵犯隐私、低俗导流等行为。

抖音表示，已上线发评行为异常等多个网络水军识别模型，持续进行违规线索的自动筛查。2024年5月以来，平台清理违规视频1万余个，日均处置违规评论300万条，处罚账号超133万个。对于涉嫌违法犯罪的行为，将移交线索至相关部门，今年已成功打击10余起案件。

以下为近期重点打击的四类水军行为:

1、造谣蹭热类——复制粘贴同质化造谣评论引流

在一些与校园新闻有关的普通视频下，出现大量同质化评论，如“怎么办呀?我儿子才上小班，每天去接他都说老师打我，该不该相信”“前年和对象在学校亭子里面闻到过尸臭味”等造谣制造学校矛盾、渲染焦虑情绪的内容。经核实这些评论均为水军复制扩散，以达到引流、蹭热的效果。平台将持续清理此类不良行为，从评论、账号多维度进行管控、教育，同时将涉嫌违法行为的线索移交至相关部门。

2、侵犯隐私类——有组织地查询、售卖甚至扩散他人隐私信息

水军发布视频售卖他人隐私，“业务范围”包括但不限于受害人的真实姓名、家庭住址、电话、照片、身份证号码、银行流水、上网记录等;他们吸引目标受众后将用户引导至其他平台交易，甚至将调查的隐私信息继续通过水军手段在网上散布。针对此类行为，平台会重点查删，账号梯度封禁，不断优化技术手段，持续加强巡查力度。

3、低俗导流类——批量发布低俗暗号导流至站外违法交易

近两周在一些不同类型的视频下，出现批量跨贴刷屏，如“xx姐姐”“xx小仙女”等指向性名字，水军通过刷屏吸引目标受众搜索以上账户，并在这些打着“xx姐姐”名字的账户收藏页展示其他平台二维码，引导用户至站外进行色情服务。抖音第一时间将以上评论词屏蔽，相关账户拉黑，并将线索上报公安机关。对于此类行为平台将持续配合相关部门进行打击。

4、账号“服务”类——提供各平台账号“解封”、“举报”等服务

经过排查，平台发现站内存在提供“社交账号解封”服务的黑灰产业，他们通过短信验证码、人脸识别验证、套路化的申诉投诉等手段，帮助他人恢复因异常操作而被各平台封禁的社交账号。这些黑灰产通过大量水军账号发布“业务信息”，将用户引导至站外交易，不仅严重破坏平台的网络环境，还存在交钱失联、转帐拉黑等欺诈风险。

另一类水军黑灰产业务，则是提供“网络言论攻击他人”“恶意举报”等服务，称可达到让他人作品被下架、账号或直播间被封禁等效果。这些水军在平台发布信息招揽“生意”，之后将用户引导至站外交易，并展示其举报结果成功截图等增加可信度。这类行为不仅破坏了平台网络环境，更严重损害普通用户的权益，一经发现平台将对其关联账号和设备进行封禁。

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