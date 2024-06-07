ChatGPT 隐私提示：限制与 OpenAI 共享的数据的两种重要方法

站长之家(ChinaZ.com) 6月7日 消息:您与ChatGPT的对话有多私密?这是一个很难回答的问题。

OpenAI 表示，除非你明确选择分享，否则没有人可以查看你的聊天记录。不过，该公司确实会存储和维护你的对话历史记录，并承认其内容可用于训练。

如果您在使用 ChatGPT 时担心隐私问题，可以采取一些措施。这两种方式均可供免费用户和付费用户使用 - 以下是它们的工作原理。

1. 使用临时聊天

首先，您可以发起临时聊天，进行一次性对话。这些聊天不会作为您的历史记录的一部分保存，也不会用于模型训练。此外，ChatGPT 不会记住您讨论的任何内容。但是，OpenAI 仍可能会存储您的临时聊天副本长达30天，以监控是否存在任何滥用行为。

截图来自 Lance Whitney/ZDNET

您可以在网页版 ChatGPT或iOS或Android移动应用中开始临时聊天。在新聊天窗口中，点击顶部的 ChatGPT 标题并选择临时聊天选项。

出现临时聊天屏幕并解释此选项的工作原理。您会看到左侧边栏呈灰色，表示聊天不会保存到您的历史记录列表中。

截图来自 Lance Whitney/ZDNET

要退出临时聊天模式，请点击顶部的 ChatGPT 标题并关闭其开关。在移动应用中，只需开始新的聊天，您就不再处于临时聊天模式。

2. 禁用模型训练

您还可以通过选择退出 OpenAI模型训练来保护您的隐私。由于您仍然可以访问您的聊天记录，因此如果您想查看和查看以前的对话，同时对所说的内容保持一定程度的隐私，这是一个方便的选项。

另外:如何让 ChatGPT 免费浏览网页

关闭模型训练相当快捷容易。在 ChatGPT 网站上，点击右上角的个人资料图标并选择“设置”。在移动应用中，点击左上角的汉堡菜单图标，然后选择底部的个人资料图标。

在设置窗口中，选择数据控制，然后关闭“为每个人改进模型”选项。

截图来自 Lance Whitney/ZDNET

关闭“设置”屏幕以返回聊天。您现在可以恢复与 ChatGPT 的对话 - Open AI 将不再将您的内容用于培训目的，并且您的聊天仍可在历史记录列表中访问。

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