AI玩法又升级！X博主通过Runway“穿越”《模拟人生》

站长之家(ChinaZ.com) 6月7日 消息:宝藏AI动画博主"Framer"再次以其创意和技术给观众带来了惊喜。继之前将自己融入《龙猫》的世界之后，他最近通过AI技术，实现了一次"穿越"，将自己置身于经典游戏《模拟人生》的房间之中。

Framer首先在《模拟人生》中建造了一间房子并进行了截图。为了提升图片的清晰度和分辨率，他使用了Magnific软件对截图进行了高清放大处理，从而完成了房间背景的制作。他提到，虽然以往可能会直接使用Midjourney来生成房间背景，但这次他选择跳出常规，尝试新的创作方法。

在人物动作捕捉方面，Framer采用了一个创意十足的方法:他使用一个大纸箱作为一个简易的拍摄场景，并从一个较高的角度拍摄动作视频，以匹配房间背景图的2.5D视角。之后，他利用Runway的Remove Background AI功能去除视频背景，仅保留自己和纸箱。通过画中画技术和绿幕抠像技术，他将处理好的人物动作视频与背景融合，并进行了细致的调整，确保所有角度和位置都准确无误。

至于视频中随后出现的太空遨游、海上航行、公路飙车等场景，Framer使用了Midjourney、Runway Gen-2和PS GenerativeFill等工具进行制作。他首先用Midjourney生成银河和大海的图片，然后利用Gen-2将这些静态图片动画化。接着，使用Midjourney的图像扩展功能和Photoshop进行细节的填充和完善。

最后，Framer使用GoEnhance AI为动画添加了一层黏土滤镜，使整体视觉效果更加协调统一。

通过巧妙地结合了Midjourney、Runway、Magnific、GoEnhance AI等多种AI工具，以及游戏《模拟人生》，Framer不仅展示了自己对AI动画制作的精湛技艺，也为观众呈现了一种新颖且极富创意的动画制作工作流程。这次的作品再次证明了AI技术在艺术创作领域的无限可能性。

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