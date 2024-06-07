Humane正寻求买家 并警 AI Pin用户停止使用其充电配件

站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:Humane，一家由苹果前员工创立的可穿戴设备制造商，近期面临产品安全问题和市场反馈不佳的双重挑战。

近日，公司紧急建议用户停止使用 AI Pin 设备的充电盒配件，因内部调查发现可能存在火灾风险。Humane 表示，虽然这种风险是孤立的，但出于谨慎考虑，该公司还是提出了这一建议。该公司并未表示将更换充电盒配件，但表示将为该配件的所有者提供额外两个月的免费订阅服务。

[图片来源:Humane]

AI Pin 自发布以来，市场反响并不理想，遭到了包括“差得远”和“无法解决技术问题”在内的严厉批评。小工具大师马奎斯·布朗利甚至称其为“评测过的最差产品”。尽管如此，Humane 仍在积极寻求买家，要价超过10亿美元，并引入投资银行 Tidal Partners 协助潜在出售和融资。

Humane 的这一策略在网上引发了广泛批评，考虑到产品尚未取得成功，其有效性存疑。公司预计今年销量为10万台，但目前仅收到1万份订单，同时面临关键员工流失和退货政策问题。

尽管 Humane 暗示 AI Pin 只是“环境计算”时代的开始，但评论者和用户的负面反应，以及潜在买家对公司未来的怀疑，都给 Humane 的前景蒙上了阴影。如果在探索出售过程中出现更严重的问题，说服潜在买家将变得更加困难。

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