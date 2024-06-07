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AI重绘新玩法！用AnimatedDiff把自己变童年动画片主角

2024-06-07 10:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月7日 消息:人工智能技术的最新进展为动画爱好者带来了一种全新的娱乐方式——将自己变成童年流行动画片的主角。最近，一位名为"xenigmatic_e"的X网友通过使用AnimatedDiff技术，成功地将自己的形象转化为多个经典动画片中的主角，效果令人印象深刻。

在一段视频中，她手持一个相框，遮住自己的脸，而相框内的动画角色则不断变换，从《美少女战士》的水冰月到《瑞克与莫蒂》，再到《宝可梦》，每个角色的动作、表情和连续性都与她的现实特征和周围环境完美融合，展现出极其流畅和自然的效果。

这种技术的快速发展令人惊叹。不久之前，AI转绘还存在着画面闪烁、扭曲失真和动作生硬等问题，但现在看来，这些都已经得到了显著改善。

目前，在抖音、B站、TikTok和YouTube等视频平台上，一种常见的AI转绘玩法是将真人跳舞的视频转换成漫画风格。例如，之前有网友将张元英转圈的视频制作成了漫画版，吸引了大量观众。

常用的AI转绘工具包括Domo AI和GoEnhance AI。Domo AI专注于动漫和写实风格的转绘，通过Discord平台提供服务。GoEnhance AI则提供视频转动画、图像增强和放大等多种服务，尤其在人物表情、衣物细节等方面的还原度上表现出色。

随着AI技术的不断进步，我们可以预见，未来将有更多创新和有趣的应用出现，让动画爱好者能够以更加多样和个性化的方式享受动画带来的乐趣。

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