2天用户增长10万！Cara因保护艺术家作品免受AI抓取备受热捧

站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:Cara 是一款面向创意人士的社交网络应用程序，它允许用户发布艺术作品、表情包和文字感想。随着 Meta 开始在 Instagram 上使用内容来训练其人工智能模型，一些艺术家决定转向 Cara 来保护他们的作品免受 AI 数据抓取的侵害。

Cara 自称是一个保护艺术家图像不被用于训练人工智能的平台，并且只允许发布带有明确标签的人工智能内容。最近几天内，Cara 的用户数增长了两倍，从不到10万增加到超过30万，并登上应用商店排行榜首位。

Cara 应用程序与其他主要社交媒体平台如 Twitter 和 Instagram 在某些方面相似。用户可以通过移动应用或浏览器访问 Cara，并且可以免费使用。

虽然 Cara 的界面元素看起来像是从其他社交媒体网站提取的，但它引入了一些独特功能。用户可以根据自己的喜好自定义主页，将基于文本的帖子与作品集分开，并使用类似 LinkedIn 的招聘标签来帮助公司发现艺术家。

一些艺术家选择放弃 Instagram，选择 Cara 应用程序的原因是 Meta 开始使用 Instagram 内容来训练其人工智能模型。这对于那些依赖 Instagram 作为收入来源的艺术家来说尤为重要。Cara 保护艺术家免受人工智能数据挖掘的侵害，它不会针对其内容训练任何 AI 模型，并且通过在所有帖子上自动实现 “NoAI” 标签来告知 AI 抓取工具不要从 Cara 抓取内容。尽管这些标签可能没有实际法律效力，但 Cara 认为这是建立一个尊重艺术家的空间的必要第一步。

Cara 的流行度迅速上升，越来越多的艺术家转向这款应用。然而，Cara 仍处于测试阶段，面临着技术挑战和用户信任问题。但无论如何，Cara 提供了一个逃离 Instagram 创作环境的出口，并保护艺术家的作品免受 AI 数据抓取的侵害。

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