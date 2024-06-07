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抵御 AI 数据抓取威胁 Cara 应用成为艺术家的新避风港

2024-06-07 09:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:随着人工智能技术的飞速发展，艺术家们面临着一个新挑战:他们的作品可能在不知情的情况下被用于训练 AI 工具。

最近，Meta 公司在 Instagram 上悄悄训练其生成式 AI 工具的行为引起了广泛关注。对此，一些艺术家开始寻找新的平台来保护他们的作品，而不太为人知的作品集应用 Cara 正是他们的首选

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据悉，Cara 应用自称为一个保护艺术家图像不被用于训练人工智能的平台。它只允许发布带有明确标签的人工智能内容，这为艺术家提供了一个相对安全的创作环境。在过去的几天里，Cara 的用户数量实现了惊人的增长。从5月31日至6月2日，用户群从不到10万飙升至超过30万，成为应用商店中的热门选择。

Cara 应用的主要功能包括:

- 社交网络功能，允许用户分享艺术作品、表情包和个人感想。

- 界面设计融合了 X（前身为 Twitter）和 Instagram 的艺术元素，易于用户上手。

- 移动应用和浏览器访问的双重支持，免费使用。

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Cara 应用的 UI 设计虽然在某些方面借鉴了其他社交媒体网站，但这正是其战略意义所在。作为一款新兴应用，Cara 旨在降低用户采用的障碍，快速吸引用户群体。

随着 AI 数据抓取的威胁日益增加，Cara 应用的人气飙升反映出艺术家们对于保护原创作品的迫切需求。Cara 能否持续成为艺术家们信赖的平台，还有待时间的检验。但可以肯定的是，Cara 已经成功地引起了创意人士的注意，并在保护艺术作品方面迈出了重要的一步。

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