媲美Sora？快手文生视频模型可灵开放测试 更懂物理，最长可生成2分钟视频

站长之家(ChinaZ.com) 6月7日 消息:昨天，快手公司推出了一款名为「可灵」的全新视频生成大模型，该模型采用了与Sora相似的技术路线，并结合了快手自研的多项技术创新。这款模型不仅能够生成长达2分钟、30fps、1080p分辨率的超长视频，支持多种宽高比，还能模拟物理世界的特性，精准建模复杂运动。

亮点:

1、生成能力强大:

支持长达2分钟的30fps高清视频生成，分辨率高达1080p。

支持多种宽高比，包括竖版视频，非常适合快手的短视频生态。

2、运动和物理模拟:

准确刻画复杂、大幅度的运动，如公路上奔跑的老虎、宇航员在月球上行走等。

能够模拟物理特性，如重力、液体流动和光学反射等，生成的画面更符合真实物理规律。

3、应用场景广泛:

从娱乐到教育，可灵的应用场景广泛。

支持文本转视频、多种控制信息输入、以及丰富的内容控制能力。

「可灵」大模型够准确刻画复杂、大幅度的时空运动，如公路上高速奔跑的老虎，画面连贯，动作协调，甚至奔跑过程中躯干的抖动也得到了细致展现。它还能模拟真实物理世界的特性，比如倒牛奶时的重力规律和液面上升，以及光学上的反射规律。此外，「可灵」还能真实反映与真实物理世界的交互，如小男孩吃汉堡时齿印的变化等。

以下是官方发布的视频案例及提示词：

prompt:一个戴眼镜的中国男孩在快餐店内闭眼享受美味的芝士汉堡

prompt:一名宇航员在月球表面奔跑，低角度镜头展现了月球的广阔背景，动作流畅且显得轻盈

一只戴着眼镜的兔子在看报纸

厨师正在切菜

一只蓝色的鹦鹉

技术特点

1、原生视频生成技术:

采用类似Sora的DiT结构，用Transformer代替传统的卷积网络U-Net。

3D VAE网络用于时空同步压缩，提高重建质量和训练性能。

3D Attention机制用于时空建模，提升复杂时空运动的建模能力。

2、高质量数据支持:

构建了完备的标签体系，对训练数据进行精细化筛选和分布调整。

专用的视频描述模型生成精确、详尽的结构化视频描述，提升模型的文本指令响应能力。

3、高效训练策略:

使用分布式训练集群和优化策略提高运算效率。

分阶段训练策略:初期低分辨率阶段侧重数量，后期高分辨率阶段侧重质量，确保模型在各阶段的优化。

实际应用

1、快影APP:

可灵大模型已在快影APP中开启邀测，当前版本支持生成720P视频，竖版视频生成能力即将开放。

2、其他应用:

“AI舞王”:上传全身照，生成人物跟随音乐跳舞的视频。

“AI唱跳”:生成跳舞并唱歌的视频。

未来还将推出图生视频功能。

快手在大模型技术方面动作迅速，与多个高校或科研机构合作发布了多项关键技术，为「可灵」大模型积累了深厚的技术沉淀。现在，快手的文生视频功能已正式亮相，期待其在短视频场景中的应用落地。

对AI视频创作感兴趣的用户，可以在快影APP中体验「可灵」大模型的功能。

体验方法：快影 APP-AI 玩法-AI 视频生成中申请。

官网地址：https://top.aibase.com/tool/kelingdamoxing

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