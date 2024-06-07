2024 年 WWDC 上苹果 AI 驱动的 iOS 18 有哪些值得期待的？

站长之家(ChinaZ.com) 6月7日 消息:苹果全球开发者大会将于下周开幕，这一活动有望成为iPhone制造商历史上的关键时刻。尽管去年的大会上首次亮相了Vision Pro，但今年的WWDC2024主要关注点将不在硬件上，而是集中在软件方面，特别是iOS18的发布。大会将于周一太平洋时间上午10点开幕。

WWDC面向开发者，主要内容将展示如何将新的技术集成到苹果设备和软件中。随着大会的临近，有关iOS18及其新功能的各种泄露消息纷纷浮出水面。

其中，苹果正在利用Ajax LLM支持一些新功能，包括建议的电子邮件回复。据报道，苹果计划以一种即使员工也无法访问的方式处理数据，这将有助于继续履行其对用户数据隐私的承诺。

在iOS18中，苹果将在其应用程序和服务中加入更多新功能和改进。以下是一些主要亮点:

Siri的未来

苹果的数字助理Siri将进行升级，允许其控制应用程序内的单个功能。这将无需开发人员或用户进行任何必要的设置。用户可以要求Siri执行诸如删除电子邮件或编辑照片之类的操作。一些新的Siri功能预计要到明年才能上线，例如处理多步骤任务的能力可能会被推迟。

升级版的Siri也将登陆Apple Watch，供外出时使用。据报道，用户可以在Watch上使用Siri在其他设备上播放音乐。此外，Siri的声音将更加自然，并能够汇总包括人员、公司、日历事件、地点、日期等内容的通知。

Apple Photos的新界面

新的界面正在预告中。用户将有能力修饰照片，例如使用“清理”功能从照片中删除对象。苹果开发了一款名为Generative Playground的应用程序用于创建和编辑图像，目前尚不清楚该功能将如何呈现给最终用户，不过iMessage集成被发现以应用程序扩展的形式出现。

Safari的更多改进

通过新的智能搜索功能，用户可以获得Safari网页和新闻文章的快速回顾。

笔记应用的注入

用户将能够对Notes进行回顾，转录Notes中的音频，并通过识别数学方程式的文本创建图形和解方程式。应用内录音将支持音频转录和摘要。

语音备忘录转录

语音备忘录的实时转录功能即将推出。

iMessages的改进

iMessages将支持生成表情符号，让用户创建自己的表情符号。还将提供错过的短信摘要，并深入整合Siri。此外，还支持单个单词的消息效果，并提供由Ajax LLM生成的建议回复。RCS支持也有望于今年推出。

日历刷新

日历应用程序将能够与LLM通信，以在撰写消息回复时检查事件。

支持邮件

邮件应用将收到生成的建议电子邮件回复，并且搜索将包括联系人、位置和本地存储的文档中的信息。用户可以要求Siri让他们的电子邮件“听起来更专业”。

新的设置界面和控制中心

改进的界面和更新，包括更好的组织和搜索功能。控制中心将推出新的音乐小部件，并改进HomeKit以实现智能家居集成。

通知和Spotlight

增强型通知功能和更快、更可靠的Spotlight搜索。

主屏幕更新和地图

iOS18将提供将应用程序图标放置在任何位置的功能，并允许用户更改应用程序图标的颜色。地图将支持自定义路线创建。

音乐的改进

Apple Music可能会利用新的技术自动生成播放列表与Spotify展开竞争。

更多改进

其他计划更新的应用程序包括Freeform、Xcode和Apple的生产力应用程序（如Keynote和Pages），可能会获得新的功能。

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