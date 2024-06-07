俞敏洪深夜致歉 称东方甄选乱七八糟是谦虚表达

站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:据澎湃新闻报道，在6月7日凌晨，俞敏洪，向所有关心和支持东方甄选的人们发出一份诚挚的公开信。在这封信中，他对于近期关于“东方甄选”的负面舆论和争议表达了自己的看法，并为此向所有客户、股东和投资者表示深深的歉意。

俞敏洪首先澄清了舆论中“东方甄选做得乱七八糟”的表述。他解释称，这仅仅是他与朋友间的一种谦虚的表达方式，并非对东方甄选现状的真实评价。他强调，作为企业家，他深知没有哪个企业能够做到尽善尽美，但他始终秉持着追求卓越、不断挑战自我的精神。因此，他视东方甄选目前的不完美为前进的动力，并坚信这是通往更好发展的起点。

对于“远离纷争，过自己想要的生活”的言论，俞敏洪也进行了澄清。他表示，这并非意味着他将放弃对东方甄选和新东方的责任。相反，他强调自己将始终坚守对新东方的承诺，为所有信任和支持他的人们负责到底。他坚信，新东方作为一家有担当的企业，在任何关键时刻都会承担起应有的责任。

俞敏洪在信中透露，尽管自己已经年过六旬，但他依然保持着旺盛的斗志和激情。他承诺将继续与团队一起努力前行，坚持品质至上的原则，为东方甄选寻找更好的发展路径。他感谢所有关注和支持他的人们，无论是善意的鼓励还是批评和建议，都将成为他前进的动力。

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