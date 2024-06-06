​百度搜索推AI大模型升级版高考服务，Ai志愿助手有了专属智能体

划重点: - 百度搜索利用 AI 大模型和海量大数据，全面升级高考服务 - 提供在线查分、志愿填报、院校专业、录取查询等功能 - Ai 志愿助手通过大数据和大模型的智能分析，帮助考生了解录取可能性，并给出准确答案

站长之家（ChinaZ.com）6月6日 消息:明天将迎来高考第一天，全国将有1300多万考生奔赴考场。为了帮助广大考生了解录取可能性，百度搜索推出了 AI 大模型升级版的高考服务。今年，百度搜索运用 AI 大模型和海量大数据，全面升级了高考服务。

通过打开百度 APP 并搜索 “高考”，考生可以直达高考服务页面，提供在线查分、志愿填报、院校专业、录取查询等功能，全面覆盖考前、考中、考后三大阶段。

其中，Ai 志愿助手是今年新增的功能之一。考生可以通过搜索关键词 “高考 XXX 分能上什么大学”、“Ai 志愿助手” 等，进入 Ai 志愿助手页面。通过大数据和大模型的智能分析，Ai 志愿助手不仅能更直观地展现志愿预测结果，还聚合了往年录取数据，提供相关院校录取概率的数据，帮助考生制定志愿方案。

今年的 Ai 志愿助手还推出了专属智能体，可以用自然语言对话，简化复杂的填报流程。不论是高考政策、志愿填报细节，还是院校专业选择，大模型都能快速理解、精准总结，并结合权威数据，给出准确答案。

此外，百度搜索还整合了权威的院校专业数据。通过在百度 APP 搜索高校名称、专业或高校排名，考生不仅可以深入了解大学概况、各专业的就业方向、排名，还能了解薪资水平及男女比例等。

百度搜索的高考服务通过 AI 大模型和海量大数据的应用，为广大考生提供了全面、准确的信息，帮助考生更好地了解录取可能性，制定合理的志愿方案。祝愿所有考生都能考上理想的大学!

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