Wix推出AI工具，通过文本描述生成iOS或Android应用

划重点: - 🤖 通过描述要求，Wix 的 AI 工具生成 iOS 或 Android 应用 - 🎨 用户可以自定义应用的品牌、布局和功能 - 🔒 应用和代码经过安全审查，Wix 致力于不断改进产品

站长之家（ChinaZ.com）6月6日 消息:Wix，这个以网页设计工具闻名的平台，推出了一个新的 AI 功能，允许用户通过用简单的中文描述想要看到的内容来创建和编辑 iOS 或 Android 应用。

Wix产品入口：https://top.aibase.com/tool/wix-ai-wangzhangoujianqi

这项功能将在 Wix 的应用构建工具中推出，通过类似聊天机器人的界面引导用户了解他们应用的目标、意图和美学。根据这些信息，Wix 的 AI 生成一个应用，用户可以通过应用编辑器进行定制，还可以选择添加第一方和第三方集成、小部件和连接器。

这项基于生成 AI 的应用创建功能是继去年7月推出的 Wix AI 网站生成器之后推出的，该生成器可以根据一系列描述性标题生成包含文本和图片的网站模板。Wix 联合创始人兼 CEO Avishai Abrahami 表示，这些新的 AI 产品是 Wix 在创建 “定制 AI 解决方案” 方面的一部分，旨在帮助企业快速打造数字化体验。

Wix 表示，其新的 AI 应用构建工具可以生成 “完全原生” 的 iOS 和 Android 应用代码，用户可以控制应用的品牌、布局和功能，包括图标和主题，并在提交到苹果应用商店或 Google Play 商店之前预览应用。在设置过程中，用户对提示的回答越详细，AI 生成的应用将会更加个性化和完整。据称，自从推出以来，客户已经创建了数十万个 AI 生成的网站。

研究和调查显示，生成 AI 工具导致更多错误代码被推送到代码库中，放大了应用代码中现有的错误和安全问题。实际上，根据普渡大学的研究，OpenAI 的 ChatGPT 对编程问题的超过一半回答是错误的。

假设 Wix 的 AI 应用设计师按照其宣传的方式工作，它可能会对为品牌构建智能手机应用的规模为数十亿美元的企业和个体工作者构成威胁。

有 FlutterFlow、Crowdaa 和 Mobile-First Company 等等，它们中的许多也采用了各种形式的 AI。在 Fiverr 上，简单的搜索就会得到一个评分很高的应用程序开发者列表，其中一些人的收费大致与订阅 Wix 的 AI 应用构建工具的费用相当。

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