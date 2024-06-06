eBay 推出 AI 辅助背景工具，增强产品图片

划重点: - eBay 推出新的 AI 背景增强工具，允许卖家用 AI 生成的背景替换图片背景 - 该工具已在美国、英国和德国的 iOS 用户中推出，将逐渐在未来几个月内向 Android 用户推出 - 这一举措使得卖家无需专业设备或技能即可拍摄出专业外观的高质量照片

站长之家（ChinaZ.com）6月6日 消息:eBay 最新推出的 AI 功能允许卖家使用 AI 生成的背景替换图片背景。该工具目前已在美国、英国和德国的 iOS 用户中推出，将逐渐在未来几个月内向 Android 用户推出。

此举是继亚马逊和谷歌之后，这家电商公司宣布推出了全新的 AI 背景增强工具。该工具能够自动去除图片背景，并用您选择的背景替换，比如让产品放在漂亮的桌面上或反映您特定品牌的色彩丰富的背景上。去年，亚马逊和谷歌也推出了类似的工具，让品牌能够利用生成式 AI 创建新的产品形象。

eBay 的背景增强工具可能对那些没有专业设备或技能拍摄专业外观或高质量照片的卖家有所帮助。它也可能改进 eBay 之前提供的功能，该功能利用计算机视觉技术为列表照片提供简单的白色背景。这个新的 AI 功能由开源模型 Stable Diffusion 提供支持。

这一最新消息是在 eBay 推出了一款能够为产品列表生成标题和描述的 AI 功能一年之后发布的。

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