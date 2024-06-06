快手发布视频生成大模型「可灵」：已开放邀测 效果对标Sora

站长之家（ChinaZ.com）6月6日 消息:近日，快手发布了一款名为「可灵」的视频生成大模型，该模型效果对标了之前发布的 Sora，同时已在快手旗下的快影 App 开放邀测体验。

可灵大模型具有多项优势，包括能够生成大幅度的合理运动、模拟物理世界特性、具备强大的概念组合能力和想象力，以及支持高分辨率视频生成和自由的宽高比设置。

该模型使用了3D 时空联合注意力机制，能更好地建模视频中的复杂时空运动，从而生成更符合客观运动规律的视频。此外，可灵大模型还展示了强大的概念组合能力和想象力，可以将用户的丰富想象力转化为具体的画面。该模型能够生成高分辨率、高帧率的视频，并支持自由的输出视频宽高比。在研发过程中，可灵大模型配套了高效的大规模自动化数据解决方案，保障了模型效果的快速提升。

快影 App 已正式开放邀测体验可灵大模型的文生视频功能，未来还将推出图生视频功能。

此外，基于可灵大模型，快手还计划推出更多应用方向，如 AI 舞王和 AI 唱跳功能，以提供更多多元的 AI 创作与互动体验。

点击体验：https://top.aibase.com/tool/kelingdamoxing

（举报）