Nothing 的下一款手机将全面采用人工智能技术

划重点: - Nothing 首席执行官 Carl Pei 表示，智能手机是未来的人工智能设备，人工智能可能改变我们使用手机的方式。 - Nothing 团队展示了一些演示，其中一个是类似 OpenAI 的 GPT-4o 演示，另一个是个性化、动态的主屏幕。 - Nothing 的目标是通过人工智能技术，将智能手机从应用中心的模式转变为一个可以随时了解用户需求和位置的系统。

站长之家（ChinaZ.com）6月6日 消息:Nothing 的首席执行官 Carl Pei 发布了一段视频，在其中提出了两个重要观点:智能手机实际上是未来的人工智能设备，人工智能可能会改变我们使用手机的方式。在视频中，Pei 表示:“人们喜欢他们的手机!但是用户体验很长时间以来没有真正改变。” 他认为虽然手机变得更快、更漂亮、更易用，但基本体验没有改变。然而，Pei 认为这种情况即将发生变化。

在视频中，Nothing 团队展示了几个演示。其中一个演示看起来像是 OpenAI 的 GPT-4o 演示，这是一个集成到操作系统中的个性化语音助手。这正是人们对智能手机未来的设想。另一个演示展示了一个个性化、动态的主屏幕，看起来像是应用程序启动器和新闻提要的结合体。它会自动获取并显示即将需要的门票的二维码，从网络上提取内容，并显示相关提醒和天气。Pei 表示，这个想法是思考人工智能如何将智能手机从以应用为中心的模式转变为一个可以随时了解用户需求和位置的系统。

Pei 小心翼翼地表示，这些都是全新的原型，即使改变主屏幕的设计也需要一段时间才能实现。Pei 表示，Nothing 的工作是搭建从当前系统到下一个系统的桥梁。他还将 Nothing 与任天堂进行了比较，认为自己的工作不是在技术上竞争，而是制造有趣和优质的产品。

事实上，Nothing 团队一直在思考人工智能技术。他们在最近发布的 Ear 耳机中集成了 ChatGPT，并且去年 Pei 在 The Vergecast 节目中表示，他已经开始思考超越应用的世界。“我们觉得应用程序变得太强大了”，他当时说道，“所以在 Phone2上，我们至少试图给用户一些重新获得部分权力的选择”。去年，这主要意味着重新设计界面并给用户更多的通知控制权，但现在似乎意味着人工智能。“也许我们可以告诉手机我们需要做什么，它会在不需要将应用显示在前台的情况下为我们使用这些应用”，他继续说道。

至于智能手机的观点，Pei 一直认为，Nothing 选择首先构建耳机和智能手机是因为它们是当前人们实际使用的设备。“一个由大屏幕和一些相机功能组成的计算设备，在很长一段时间内将是主导的形态因素”，他去年说道。他认为构建手机是一个更安全但更具竞争力的业务，而 Humane 和 Rabbit 的经验似乎证明了他的正确性。然而，他一直在暗示可能很快会有下一个大事件发生，现在听起来这个大事件可能就是你已经拥有的东西，只是稍微不同而已。

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