AI视频生成工具Pika Labs获8000万美元融资 估值4.7亿美元

划重点: 🚀 AI 视频生成器 Pika Labs 获得了8000万美元的融资，公司估值达到了4.7亿美元。 🚀 Pika Labs 的团队包括来自 Google、Meta 和 Uber 的前 AI 研究员。 🚀 Pika Labs 正在训练自己的基础模型，他们自信正在构建最好的视频基础模型。

站长之家（ChinaZ.com）6月6日 消息:AI 视频生成器 Pika Labs 近日宣布获得了8000万美元的融资。这家初创公司的估值在这轮融资后达到了4.7亿美元，虽然仍远远落后于 Runway 的15亿美元估值，但也是一笔不小的金额。Pika Labs 的团队由来自 Google、Meta 和 Uber 等公司的前 AI 研究员组成，共有13人。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/pika

该公司的创始人之一 Demi Guo 告诉《华盛顿邮报》，Pika Labs 正在训练自己的基础模型，他们自信正在构建最好的视频基础模型。这是与其他 AI 视频生成器的不同之处。

据报道，Pika Labs 的基础模型已经可以支持智能视频生成的所有功能。同时，该公司还开发了一个名为 "AI Cut" 的视频剪辑工具，能够自动处理素材，为视频加上合适的背景音乐和特效。据悉，这一功能已经开始在一些电商、广告等行业应用。

目前，OpenAI 的 Sora 在所有 AI 视频生成器中领先，但尚未公开发布。Google 的视频生成器也处于相似状态。不过，Pika Labs 正在快速发展，他们的技术已经得到了市场的认可，预计将来将会有更多的企业采用他们的技术。

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