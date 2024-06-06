美国监管机构将对微软、OpenAI和英伟达展开反垄断调查

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日 消息:据路透社报道，美国司法部和联邦贸易委员会（FTC）近日达成一项划分调查领域的协议，针对微软、OpenAI和英伟达在人工智能产业中的主导地位展开反垄断调查。消息人士透露，该协议预计将在未来几天内最终敲定。

根据协议，司法部将主导调查英伟达是否违反了反垄断法，而FTC则将审查OpenAI和微软的行为。尤其值得注意的是，虽然OpenAI的母公司为非营利组织，但微软已向其营利性子公司投资130亿美元，获得高达49%的股权。除美国之外，微软与OpenAI的合作关系在其他地区也受到非正式审查。

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此外，《华尔街日报》周四报道称，FTC正在调查微软斥资6.5亿美元收购AI初创企业Inflection AI的交易。这些举措反映出监管机构对AI行业的关注度显著提高。早在今年1月，FTC就已要求OpenAI、微软、Alphabet、亚马逊和Anthropic等公司提供有关生成式AI公司和云服务提供商之间投资和合作的详细信息。

美国反垄断负责人Jonathan Kanter上周在一次AI会议上表示，AI行业存在"应当引起我们警惕的结构和趋势"。他强调，AI技术依赖海量数据和算力，这可能给已经占据主导地位的公司带来巨大优势。

截至发稿时，微软、OpenAI、英伟达以及司法部和FTC均未立即回应置评请求。业内人士指出，这轮调查表明，随着AI技术深入渗透各个领域，其市场格局和影响力已引起监管层的高度重视。未来AI企业的发展，或将在创新与合规之间寻求更微妙的平衡。

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