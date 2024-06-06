腾讯混元发布开源文生图大模型混元DiT加速库 生图时间缩短75%

Peek是一个浏览器插件，利用人工智能技术帮助用户自动整理和总结浏览器中的标签页。它通过自动分组和内容摘要，帮助用户在浏览网页时保持工作流程，提高效率。Peek能够提取难以记忆的细节，如日期、价格和名称，并且可以快速地重新排序、合并和嵌套主题和任务。此外，用户还可以添加笔记到标签页组中，使想法和标签页作为一个单元移动。Peek的目标是帮助用户在互联网上探索而不迷失方向。