腾讯混元发布开源文生图大模型混元DiT加速库 生图时间缩短75%

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日 消息:腾讯混元发布了针对开源文生图大模型混元 DiT 的加速库，可将推理时间缩短75%，生图时间大幅缩短。
混元 DiT 模型也已部署至 Hugging Face Diffusers 通用模型库，用户可通过三行代码调用模型，无需下载原始代码。
通过知识蒸馏和 TensorRT 高性能推理框架，实现了 DiT 模型的采样步数压缩与高效推理部署，推理时间缩短75%。
用户可基于 ComfyUI 的图形化界面使用腾讯混元文生图模型，大幅降低使用门槛。Hugging Face Diffusers 是主流文生图大模型的通用库，用户无需下载原始代码，可方便调用混元 DiT 模型。
腾讯混元表示将继续优化混元 DiT 的开源生态，共建视觉生成开源生态，推动大模型行业发展。
官网
https://dit.hunyuan.tencent.com/
代码
https://github.com/Tencent/HunyuanDiT
模型
https://huggingface.co/Tencent-Hunyuan/HunyuanDiT
论文
https://tencent.github.io/HunyuanDiT/asset/Hunyuan_DiT_Tech_Report_05140553.pdf
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