拍照可测脱发等级 支付宝上线AI毛发自测工具

站长之家（ChinaZ.com）6月6日 消息:根据国家卫健委此前公布的数据，我国超过2.5亿人有脱发困扰，平均每6人中就有1人脱发，且近些年来，脱发群体呈年轻化趋势。为了帮助应对“秃”如其来的脱发问题，今日，支付宝发布“AI毛发自测”工具，用户只需上传几张头皮照片，即可通过AI大模型能力识别脱发类型、级别并给出健康建议，上支付宝搜索“毛发检测”即可体验。

“我第一次意识到自己脱发，是看到女儿在幼儿园里画的爸爸，居然只有三根头发”，支付宝该项目的负责人蔡科发说，他自己也深受脱发困扰，研发这个产品的初衷是希望更多人能够及时、科学的认识自己的脱发水平，避免听信土豆、生姜擦头一类的偏方，错过了最佳的养护时机。

他介绍，“AI毛发自测”工具由支付宝与杭州市一医院脱发专科门诊医生共同研发，通过蚂蚁百灵多模态大模型识别技术、人工智能与医学图像处理等技术，让用户在家就可以拍照自测，整个AI识别过程只需要半分钟左右。同时，基于和医院的合作，大模型还可以依托专业的脱发症状和知识库，通过智能算法提供出合适用户的健康建议。

据了解，支付宝AI技术此前在医疗领域就有所实践。今年4月，支付宝发布“AI就医助理”解决方案，利用AI大模型、数字人等技术，助力医疗机构为患者提供覆盖就医前、中、后的“AI陪伴就诊”服务。此前，浙江卫健委已率先应用推出全国首个数字健康人“安诊儿”，上线以来，上线以来，已覆盖近百家医院，服务超百万人次，用户满意度98%。

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