苹果WWDC发布AI新功能 或将推动iPhone等产品换机潮

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日 消息:据摩根大通分析师Samik Chatterjee预测，苹果在本周WWDC大会上发布的一系列AI辅助功能，有望显著提升iPhone等设备的换机周期。这位分析师认为，苹果的演讲"满足了所有条件"，让投资者相信其能通过AI功能拉开iPhone16乃至后续机型与iPhone15的差距。

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业内人士Philip Elmer-DeWitt在致摩根大通客户的邮件中指出，本次WWDC的关注重点，在于苹果能否在iOS18发布时，就在原生应用中提供实质性的AI体验改进，从而证明自己已成功赶上行业其他公司的脚步。

Chatterjee预计，受AI热潮和硬件升级需求的推动，iPhone的换机率将从目前15亿台保有量的15%，提升至5G周期高峰时的20%左右。以目前的保有量计算，这意味着iPhone的年销量将达到3亿部的新高。不过他也提醒，此前5G换机周期受益于疫情和华为事件等特殊因素，这可能成为iPhone再创佳绩的阻力。

有评论称，关键在于苹果能否通过"iPhone AI"营销，充分凸显新机型在人工智能体验上的差异化。而iPhone的AI热潮，也有望带动Mac、iPad、Apple Watch等其他产品线的换机需求。苹果能否在今年的WWDC上，通过AI主题发布会重塑"创新者"形象，营销团队恐怕面临不小压力。

业内普遍预期，随着各大科技巨头纷纷加码AI领域布局，苹果若要维持用户粘性和产品溢价，推出更多标志性AI应用势在必行。而从更换周期的角度，AI能否如5G一样，成为驱动苹果下一轮业绩增长的新引擎，值得持续关注。

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