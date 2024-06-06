斗鱼退缴主播非法收益超1亿：对日常运营无实质性影响

站长之家（ChinaZ.com）6月6日 消息:近日，斗鱼在美股盘前发布了其2024年第一季度的财务报告，引人关注的是，报告中披露了一项重大决定:斗鱼自愿退缴了涉及某些主播历史非法活动的相关收益，总额高达1.117亿元人民币。

斗鱼方面在报告中强调，公司并非这些主播历史非法活动相关法律程序或调查的对象，公司一直以来都坚守着合法合规的经营原则。此次退缴行为，是斗鱼为了维护行业声誉、保护用户利益而作出的主动选择。

斗鱼财报数据显示，2024年第一季度，斗鱼的营收为10.4亿元，虽然同比下降了29.9%，但公司在商业多元化计划方面取得了显著进展。财报显示，斗鱼的广告和其他收入达到2.388亿人民币，占总收入的23.0%，较2023年同期的7.7%有显著增长。

关于用户数据，斗鱼在报告中提到，平均移动月活跃用户（MAUs）为4530万，同比减少了9.76%;季度平均付费用户为340万，同比减少了24.44%。尽管用户数据有所下滑，但斗鱼表示将积极调整策略，努力提升用户体验和付费转化率。

斗鱼在报告中强调，此次退缴支出对公司日常运营并无实质性影响。公司将继续坚持合法合规的经营原则，通过加强内部管理、优化产品策略等方式，不断提升自身竞争力，以期在行业中稳健发展。

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