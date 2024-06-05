2024年第三批进口网络游戏版号下发 宝可梦走吧皮卡丘过审

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:近日，国家新闻出版署公布了2024年第三批进口网络游戏审批版号名单。
本次公布的版号名单中，包含了《宝可梦 走吧!皮卡丘》、《超级马力欧三维世界和狂怒世界》、《初音未来:缤纷舞台》、《黑色沙漠》、《侍魂 晓》、《为了吾王》、《仙境传说:破晓》、《战魔机甲》等共计15款备受期待的游戏作品。
|序号
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|批复文号
|出版物号
|批准时间
|1
|奥特曼英雄决战
|移动
|合肥乐堂动漫信息技术有限公司
|合肥乐堂动漫信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1154号
|ISBN978-7-498-13585-8
|2024年06月05日
|2
|宝可梦 走吧!皮卡丘
|游戏机-Nintendo Switch、复合载体
|北京中电电子出版社
|北京卓意麦斯科技有限公司
|国新出审〔2024〕1155号
|ISBN978-7-498-13599-5
|2024年06月05日
|3
|超级马力欧三维世界和狂怒世界
|游戏机-Nintendo Switch、复合载体
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海纳原信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1156号
|ISBN978-7-498-13586-5
|2024年06月05日
|4
|初音未来:缤纷舞台
|移动
|北京中电电子出版社
|北京朝夕光年信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1157号
|ISBN978-7-498-13587-2
|2024年06月05日
|5
|地牢猎手6
|移动
|成都盈众九州网络科技有限公司
|海南高图网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1158号
|ISBN978-7-498-13588-9
|2024年06月05日
|6
|轨道连结
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|厦门嗨哩游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1159号
|ISBN978-7-498-13589-6
|2024年06月05日
|7
|黑色沙漠
|客户端
|华中科技大学电子音像出版社
|小明太极（湖北）国漫文化有限公司
|国新出审〔2024〕1160号
|ISBN978-7-498-13590-2
|2024年06月05日
|8
|匠屋异闻录
|移动
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南昆磐网络技术有限公司
|国新出审〔2024〕1161号
|ISBN978-7-498-13591-9
|2024年06月05日
|9
|美味世界
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|深圳市动能无线传媒有限公司
|国新出审〔2024〕1162号
|ISBN978-7-498-13592-6
|2024年06月05日
|10
|侍魂 晓
|移动
|天津电子出版社有限公司
|乐道互动（北京）软件技术有限公司
|国新出审〔2024〕1163号
|ISBN978-7-498-13593-3
|2024年06月05日
|11
|铁路:规划新星
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|厦门游乐互动科技有限公司
|国新出审〔2024〕1164号
|ISBN978-7-498-13594-0
|2024年06月05日
|12
|为了吾王
|移动
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|厦门百络信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1165号
|ISBN978-7-498-13595-7
|2024年06月05日
|13
|无畏契约:源能行动
|移动
|上海文艺音像电子出版社有限公司
|申涎（上海）信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1166号
|ISBN978-7-498-13596-4
|2024年06月05日
|14
|仙境传说:破晓
|移动
|上海商国网络科技发展有限公司
|上海悠玩网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1167号
|ISBN978-7-498-13597-1
|2024年06月05日
|15
|战魔机甲
|游戏机-Nintendo Switch、复合载体
|上海电子出版有限公司
|深圳市腾讯计算机系统有限公司
|国新出审〔2024〕1168号
|ISBN978-7-498-13598-8
|2024年06月05日
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