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2024年第三批进口网络游戏版号下发 宝可梦走吧皮卡丘过审

2024-06-05 16:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:近日，国家新闻出版署公布了2024年第三批进口网络游戏审批版号名单。

本次公布的版号名单中，包含了《宝可梦 走吧!皮卡丘》、《超级马力欧三维世界和狂怒世界》、《初音未来:缤纷舞台》、《黑色沙漠》、《侍魂 晓》、《为了吾王》、《仙境传说:破晓》、《战魔机甲》等共计15款备受期待的游戏作品。

序号名称申报类别出版单位运营单位批复文号出版物号批准时间
1奥特曼英雄决战移动合肥乐堂动漫信息技术有限公司合肥乐堂动漫信息技术有限公司国新出审〔2024〕1154号ISBN978-7-498-13585-82024年06月05日
2宝可梦 走吧!皮卡丘游戏机-Nintendo Switch、复合载体北京中电电子出版社北京卓意麦斯科技有限公司国新出审〔2024〕1155号ISBN978-7-498-13599-52024年06月05日
3超级马力欧三维世界和狂怒世界游戏机-Nintendo Switch、复合载体华东师范大学电子音像出版社有限公司上海纳原信息技术有限公司国新出审〔2024〕1156号ISBN978-7-498-13586-52024年06月05日
4初音未来:缤纷舞台移动北京中电电子出版社北京朝夕光年信息技术有限公司国新出审〔2024〕1157号ISBN978-7-498-13587-22024年06月05日
5地牢猎手6移动成都盈众九州网络科技有限公司海南高图网络科技有限公司国新出审〔2024〕1158号ISBN978-7-498-13588-92024年06月05日
6轨道连结移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司厦门嗨哩游网络科技有限公司国新出审〔2024〕1159号ISBN978-7-498-13589-62024年06月05日
7黑色沙漠客户端华中科技大学电子音像出版社小明太极（湖北）国漫文化有限公司国新出审〔2024〕1160号ISBN978-7-498-13590-22024年06月05日
8匠屋异闻录移动海南省电子音像出版社有限公司海南昆磐网络技术有限公司国新出审〔2024〕1161号ISBN978-7-498-13591-92024年06月05日
9美味世界移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司深圳市动能无线传媒有限公司国新出审〔2024〕1162号ISBN978-7-498-13592-62024年06月05日
10侍魂 晓移动天津电子出版社有限公司乐道互动（北京）软件技术有限公司国新出审〔2024〕1163号ISBN978-7-498-13593-32024年06月05日
11铁路:规划新星移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司厦门游乐互动科技有限公司国新出审〔2024〕1164号ISBN978-7-498-13594-02024年06月05日
12为了吾王移动江苏凤凰数字传媒有限公司厦门百络信息技术有限公司国新出审〔2024〕1165号ISBN978-7-498-13595-72024年06月05日
13无畏契约:源能行动移动上海文艺音像电子出版社有限公司申涎（上海）信息技术有限公司国新出审〔2024〕1166号ISBN978-7-498-13596-42024年06月05日
14仙境传说:破晓移动上海商国网络科技发展有限公司上海悠玩网络科技有限公司国新出审〔2024〕1167号ISBN978-7-498-13597-12024年06月05日
15战魔机甲游戏机-Nintendo Switch、复合载体上海电子出版有限公司深圳市腾讯计算机系统有限公司国新出审〔2024〕1168号ISBN978-7-498-13598-82024年06月05日

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