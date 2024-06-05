我用midjourney浅仿一下抖音爆火的柯南动画风AI滤镜（附midjourney prompt）

站长之家（ChinaZ.com）6月5日 消息:继丑萌的黏土滤镜之后，最近"柯南动画风"的AI滤镜在抖音火了。因其独特的风格和趣味性，吸引了大量用户尝试并分享，使得这一特效迅速走红。

目前这个特效已经有超700万人使用过，不少明星达人也跟风使用。在热榜中最高点赞的是一个将狗狗的照片转化为柯南动画风的作品，其作品点赞已经超150万，收藏数也将近10万。

柯南动画风以其独特的日本动漫风格，为用户提供了一种全新的自我表达方式。用户只需上传一张照片，即可快速转换成柯南动画风格，操作简便。

下面我用midjourney浅仿一下这个风格~

已知《名侦探柯南》的作者是青山刚昌，他的画风具有以下特点:

细节丰富:青山刚昌的画风注重细节，无论是人物的服饰、表情还是背景的建筑和环境，都绘制得非常精细。

人物比例:《名侦探柯南》的人物比例通常遵循传统的日本漫画风格，人物的眼睛较大，身材比例较为修长。

表情生动:角色的表情非常丰富和生动，能够很好地传达情感和情绪，使读者能够感同身受。

动态表现:动作场景中的动态表现非常流畅，无论是打斗场面还是角色的移动，都绘制得非常自然。

阴影和光线:在描绘阴影和光线方面，《名侦探柯南》使用不同的技术来营造氛围和深度感，使画面更加立体和真实。

背景描绘:背景通常非常详细，无论是城市景观还是室内场景，都充满了生活气息。

色彩运用:在彩色版中，色彩运用得非常和谐，能够很好地衬托出故事的氛围。

角色设计:角色设计具有辨识度，每个角色都有自己独特的外观和个性，这有助于读者区分和记忆。

情节相关性:画风会随着情节的发展而变化，例如在紧张或悬疑的情节中，画面可能会更加阴暗，而在轻松或幽默的情节中，画面则会更加明亮。

经典与现代结合:《名侦探柯南》的画风结合了经典日本漫画的特点和现代漫画的创新，使其具有广泛的吸引力。

那么我们就可以在提示词中加入画家的名字以及他的绘画风格等，提示词如下:

Detective Conan，by Aoyama Gōshō，Detective Conan anime style， featuring a cool red haired girl wearing headphones，Japanese anime --ar3:2--niji5

《名侦探柯南》，作者青山刚昌，名侦探柯南动漫画风，以一个戴着耳机的酷红发女孩为主角，日本动漫

Detective Conan，by Aoyama Gōshō，Detective Conan anime style， A beautiful woman with long black curly hair and a beige windbreaker，Big eyes， slender figure， traditional Japanese manga style， three-dimensional visuals， and harmonious colors，Thick line stroke --ar3:2--niji5

《名侦探柯南》，作者青山刚昌，名侦探柯南动漫画风，一个美丽的女人，金色的长卷发和米色的风衣，大眼睛，苗条的身材，传统的日本漫画风格，立体的视觉效果和和谐的色彩，粗线条

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