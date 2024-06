我用midjourney浅仿一下抖音爆火的柯南动画风AI滤镜（附midjourney prompt）

站长之家(ChinaZ.com)6月5日 消息:继丑萌的黏土滤镜之后,最近"柯南动画风"的AI滤镜在抖音火了。因其独特的风格和趣味性,吸引了大量用户尝试并分享,使得这一特效迅速走红。

目前这个特效已经有超700万人使用过,不少明星达人也跟风使用。在热榜中最高点赞的是一个将狗狗的照片转化为柯南动画风的作品,其作品点赞已经超150万,收藏数也将近10万。

柯南动画风以其独特的日本动漫风格,为用户提供了一种全新的自我表达方式。用户只需上传一张照片,即可快速转换成柯南动画风格,操作简便。

下面我用midjourney浅仿一下这个风格~

已知《名侦探柯南》的作者是青山刚昌,他的画风具有以下特点:

细节丰富:青山刚昌的画风注重细节,无论是人物的服饰、表情还是背景的建筑和环境,都绘制得非常精细。

人物比例:《名侦探柯南》的人物比例通常遵循传统的日本漫画风格,人物的眼睛较大,身材比例较为修长。

表情生动:角色的表情非常丰富和生动,能够很好地传达情感和情绪,使读者能够感同身受。

动态表现:动作场景中的动态表现非常流畅,无论是打斗场面还是角色的移动,都绘制得非常自然。

阴影和光线:在描绘阴影和光线方面,《名侦探柯南》使用不同的技术来营造氛围和深度感,使画面更加立体和真实。

背景描绘:背景通常非常详细,无论是城市景观还是室内场景,都充满了生活气息。

色彩运用:在彩色版中,色彩运用得非常和谐,能够很好地衬托出故事的氛围。

角色设计:角色设计具有辨识度,每个角色都有自己独特的外观和个性,这有助于读者区分和记忆。

情节相关性:画风会随着情节的发展而变化,例如在紧张或悬疑的情节中,画面可能会更加阴暗,而在轻松或幽默的情节中,画面则会更加明亮。

经典与现代结合:《名侦探柯南》的画风结合了经典日本漫画的特点和现代漫画的创新,使其具有广泛的吸引力。

那么我们就可以在提示词中加入画家的名字以及他的绘画风格等,提示词如下:

Detective Conan,by Aoyama Gōshō,Detective Conan anime style, featuring a cool red haired girl wearing headphones,Japanese anime --ar3:2--niji5

《名侦探柯南》,作者青山刚昌,名侦探柯南动漫画风,以一个戴着耳机的酷红发女孩为主角,日本动漫

Detective Conan,by Aoyama Gōshō,Detective Conan anime style, A beautiful woman with long black curly hair and a beige windbreaker,Big eyes, slender figure, traditional Japanese manga style, three-dimensional visuals, and harmonious colors,Thick line stroke --ar3:2--niji5

《名侦探柯南》,作者青山刚昌,名侦探柯南动漫画风,一个美丽的女人,金色的长卷发和米色的风衣,大眼睛,苗条的身材,传统的日本漫画风格,立体的视觉效果和和谐的色彩,粗线条

(举报)